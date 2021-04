Plagio desestimado: se cierra el caso contra 'La forma del agua'

La forma del agua ha quedado libre de la acusación de plagio que pendía sobre ella desde la campaña de los Oscar de 2018, donde acabó alzándose con cuatro estatuillas, incluidas las de mejor película y mejor dirección para Guillermo del Toro. El filme de ciencia-ficción del cineasta mexicano, que ya había ganado el León de Oro en el Festival de Venecia, llamó la atención de los herederos del escritor Paul Zindel.

Según su hijo, el argumento de La forma del agua guardaba muchas similitudes con el Let Me Hear You Whisper, una obra de teatro del aclamado autor de El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas, ganador del Premio Pullitzer en 1971, donde una mujer de la limpieza aprende a comunicarse con un delfín cautivo.

No obstante, la película de Del Toro ha quedado libre de sospecha. El viernes de la semana pasada, se cerró el caso de plagio contra sus autores por acuerdo entre las dos partes del litigio, que concluyen que la acusación fue infundada.

"Basándose en información confidencial obtenida durante este proceso legal, David Zindel, hijo de Paul Zindel, autor de Let Me Hear You Whisper, reconoce que su acusación de plagio fue infundada. Reconoce a Guillermo del Toro como el auténtico creador de La forma del agua y cualquier similitud entre ambos trabajos como pura coincidencia", ha declarado un representante de Searchlight, según cita The Hollywood Reporter.

El acuerdo se ha alcanzado cuando ambas partes debían presentar sus informes correspondientes y empezar a elegir testigos de cara a un juicio que iba a celebrarse en julio. El proceso siguió hasta ahora a pesar de que un juez ya desestimara el caso en febrero de 2018, cuando se presentó ante los tribunales. Sin embargo, en junio del año pasado el tribunal de apelaciones consideró que se había precipitado y volvió a revivir el caso que ahora ha terminado por cerrarse definitivamente.

Eso sí, la del hijo de Zindel no es la única acusación de plagio a la que ha tenido que hacer frente La forma del agua desde que llegó a los cines.