¿Quién le dio una pistola cargada a Alec Baldwin? Dos nombres clave en la investigación

Dos investigaciones, una policial y otra interna, están en marcha para dilucidar lo ocurrido el pasado jueves 21 de octubre cuando la directora de fotografía Halyna Hutchins murió en un accidente durante el rodaje de Rust cuando Alec Baldwin le disparó con una pistola que debería haber estado descargada pero contenía munición real.

El relato de los hechos establece que el actor estaba practicando con el arma cuando se disparó, según se lee en las declaraciones del director Joel Souza recogidas en la orden de registro firmada por el juez de Santa Fe. Durante un descanso del resto del equipo técnico, Baldwin estaba con Souza y Hutchins en un banco del decorado de la iglesia practicando a desenfundar su revólver cuando su arma de disparó con fatal resultado.

El ayudante de dirección

En la investigación policial han salido a la luz dos nombres que puede ser clave para entender lo ocurrido. Uno es el de David Halls, ayudante de dirección de Souza. Un veterano con experiencia como ayudante y director de segunda unidad en películas como Un plan sencillo, Matrix Reloaded, En tierra de hombres, Brawl in Cell Block 99 o la serie Bones, que fue quien entregó a Baldwin el arma cargada.

Su nombre aparece en la transcripción de la llamada de emergencia que realizó la supervisora de guion Marmie Mitchell al 911. Segú ha publicado el Daily Mail, mientras se gestiona la emergencia, se le puede escuchar de fondo diciéndole a otra persona: "El puto ayudante de dirección que me gritó en el almuerzo, preguntando por las revisiones. ¿Le viste gritándome? Se supone que él debe revisar las armas. Esto es su responsabilidad".

El domingo, una ayudante de atrezo que había trabajado con Halls en dos episodios de la serie Into the Dark declaró en NBC News que el ayudante de dirección "no mantenía un entorno de trabajo seguro". Días antes del accidente, varios miembros del equipo técnico de Rust habían decidido marcharse de la producción por considerar que se incumplían las medidas de seguridad sanitarias contra la covid y en lo referido al manejo de armas de fuego.

La encargada de las armas

Halls no sabía que la pistola que entregó a Baldwin estaba cargada con munición real. Cuando se la entregó al actor dijo "pistola fría", refiriéndose a que estaba descargada. Es posible que la negligencia de Halls fuera no revisar el arma, que tomó de un carrito de armas y munición de atrezo que había preparado la armera de la producción, Hannah Gutiérrez-Reed.

A raíz del trágico suceso, los medios estadounidenses están haciendo referencia a un episodio del podcast Voices of the West donde la joven de 24 años habla de su trabajo como responsable de las armas de fuego en otro western, The Old Way, protagonizado por Nicolas Cage y Clint Howard, donde estuvo trabajando a principios de año.

"Casi no acepto el trabajo porque no me sentía segura de estar preparada", reconocía Gutiérrez-Reed sobre su labor en The Old Way. También admitía que le aterraba cargar las balas de fogueo en las armas de la película porque no lo había hecho nunca antes, así que tuvo que pedir ayuda a su padre, un armero con experiencia.

Según cuenta la propia armera en la entrevista, fue su padre quien empezó a enseñarle lo que sabe sobre armas cuando cumplió 16 años, pero el grueso de su formación tuvo lugar en los dos últimos años. De hecho, describía la producción de The Old Way como el comienzo de una larga carrera que habría tenido que continuar con Rust pero ha quedado marcada por la peor tragedia.

