Pinochet como un vampiro de 250 años: así es lo nuevo de Pablo Larraín para Netflix

Puede que 2022 esté siendo un año difícil para Netflix, pero eso no implica que la plataforma tenga problemas a la hora de seguir reclutando cineastas de prestigio. Más allá de la sonora adquisición de las secuelas de Puñales por la espalda, la plataforma de streaming se va a hacer cargo de lo nuevo de Alejandro González Iñárritu (Bardo, con grandes posibilidades oscarizables), y ahora medios como Variety se hacen eco de su asociación con otro titán del cine latinoamericano: Pablo Larraín, firmante de títulos imprescindibles como No, El club o Neruda, que según consiguió la atención internacional estrenó Jackie o la reciente Spencer.

Spencer se basaba en la vida de la princesa Diana, y le dio una nominación al Oscar a Kristen Stewart. Para su siguiente trabajo, Larraín volverá a lidiar con una figura histórica, aunque esta vez sin constreñirse al formato biopic. De hecho, El Conde está descrita como una comedia negra, y todo debido a que no podemos esperar gran seriedad de un argumento encabezado por un Augusto Pinochet… convertido en vampiro. Así es: El Conde nos presentará al sanguinario dictador chileno como un vampiro de 250 años, justo cuando decide morir de una vez y hacer frente tanto a achaques de salud como familiares conflictivos.

“Netflix es un lugar donde directores que admiro mucho han hecho películas realmente valiosas”, ha declarado el firmante de Ema. “A través de la comedia negra queremos observar, entender y analizar los acontecimientos que han sacudido Chile y el mundo en los últimos 50 años. Confiamos en que haremos un buen trabajo y sin duda será una aventura: un rodaje exigente, pero muy inspirador y significativo”. Por su lado Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix en Latinoamérica, se refiere a Larraín como “una de las voces más significativas del cine latinoamericano de los últimos 20 años”.

“Su mirada es esencial para entender nuestro continente. No tengo dudas de que El Conde continuará el camino que Pablo abrió con No y Neruda”, concluye acerca de los films de Larraín que más directamente se enmarcaban en la cultura de Chile. De cara a El Conde, Larraín volverá a a trabajar con Guillermo Calderón, con quien escribiera Neruda y El club. El Conde, que aún no tiene fecha de estreno, está protagonizada por Jaime Vadell y Gloria Münchmeyer, amén de rostros asiduos en el cine de Larraín como Alfredo Castro y Paula Luschinger.

