Cuando en 2001 las nominadas al Goya a Mejor Actriz resultaron ser Paz Vega, Victoria Abril, Pilar López de Ayala y Nicole Kidman (sí, Nicole Kidman), no fue nada fácil vaticinar que el cabezón se lo llevaría la madrileña por su papel en Juana la Loca (2001). Pero si revisionamos el filme de Vicente Aranda y a la jovencísima López de Ayala al desgarrador grito de “¡Mi madre ha muerto, mi marido me engaña, estoy loca!”, comprobamos que no podría haber sido de otro modo. Había nacido una estrella.

Tenía 23 años y derrochaba un talento que auguraba éxito internacional y galardones. Recién aterrizaba en el cine español y ya en su papel de “loca” nos había conquistado a todos. Pilar López de Ayala, con sus ganas infatigables, su constancia y su disciplina a tan corta edad, comenzó a ser para el cine español una especie de jarro de agua fría que insistía en que espabilara. En que las cosas estaban cambiando.

22 años después de aquella noche de premios, y tras una vida alejada de los focos, la madrileña se reencuentra con el mundo del cine con el inicio del rodaje de El molino, largometraje dirigido por Alfonso Cortés-Cavanillas y producido por La Caña Brothers en el que participan actores como Claudia Traisac, Pablo Rivero, Abril Zamora, Nur Olabarría, Carla Domínguez e Imanol Arias, entre otros. Sin embargo, durante una larga época, pareció que no volveríamos a verla brillar así.

La actriz emergente que desapareció

La de Juana no era la primera vez que la veíamos. Ya a finales de los años 90, el nombre de Pilar empezó a resonar en nuestras televisiones gracias a series como Menudo es mi padre o Al salir de clase, siendo esta última una fuente de fama y éxito a posteriori para todos los que formaron parte de su elenco. También para ella, claro.

No andaríamos mal encaminados al pensar en Vicente Aranda como el responsable último de toda la visibilidad mediática que se le vino encima a López de Ayala. Así fue, al menos, en gran medida. Pero a veces olvidamos que la joven actriz ya había dejado su impronta en otros dos títulos del 2000 anteriores a Juana la Loca, que fueron Báilame el agua (2000), de Josetxo San Mateo, y Besos para todos, de Jaime Chávarri.

La de Chávarri supuso su primer contacto real con su gran pasión: el cine, que le valió además una nominación al Goya a Mejor actriz revelación. Y aquí empezaría todo. Aquella incipiente actriz venía prometiendo a lo grande, y si sus primeros pasos fueron con papeles en Yo, una mujer y Contigo pan y cebolla, o encarnando a personajes como Rocío y María, la zancada decisiva que le abriría las puertas tenía que ser con Juana.

Pero este largometraje, con el que ganó la Concha de Plata en San Sebastián, fue su carta de presentación y también la de despedida, porque no la volveríamos a ver en pantalla hasta tres años después. Eso sí, con determinación y encadenando los estrenos de El puente de San Luis Rey, Obaba (por cuyo papel de profesora fue nominada a un Goya a Mejor actriz de reparto), Alatriste, Bienvenido a casa o Las 13 rosas.

Y así, de rodaje en rodaje y recuperando el tiempo perdido, pudimos disfrutar de ella hasta 2011, momento en que dio el portazo al cine español.

El destino y Manuela Moreno

Como tantas otras compañeras ya habían hecho, Pilar López de Ayala quiso probar suerte en el extranjero, allá donde sus películas habían gozado de tanto éxito (o más) como en España.

Brasil, Argentina, Estados Unidos. En todos estos lugares fue sumergiéndose, como actriz y como estudiante de Historia del Arte en el caso del último, y con ganas de crecer personal y profesionalmente, y de dejar una industria un poco anquilosada atrás, la de Madrid se introdujo en un nuevo proyecto coproducido con Argentina: Medianeras.

Contra todo pronóstico, resultó ser un éxito entre el público y la crítica, pero de poco sirvió. De España seguían sin llamarle para ofrecerle nuevos proyectos, así que decidió poner tierra de por medio, continuar formándose como actriz, y dejar que el destino —el universo, la vida, el cine, Manuela Moreno— hiciera el resto.

Se planteó lo de volver a los inicios, refiriéndonos con inicios a los escenarios, por supuesto. Porque ella tablas siempre ha tenido, y muchas. Y estando en estas, conocimos a Lucía, el personaje al que dio vida en Rumbos, de Manuela Moreno. Uno de los trabajos más alejados de aquellos otros a los que tan acostumbrados nos tenía.

Y es que López de Ayala ha encajado todos los papeles que se le han puesto por delante, siempre que le han dado la oportunidad. Desde largometrajes a obras a autor, cortos... En definitiva, lo que ahora conocemos como actriz 360 gracias a cierta serie de Netflix.

De esto han pasado ya casi siete años, y en todo este tiempo la que fuera etiquetada en su día como “la mejor actriz de su generación” a duras penas se ha dejado fotografiar en unas cuantas galas y eventos. Hasta que el mundo del cine la ha vuelto a llamar. Un retorno que no podía ser de otra manera, con ella como protagonista, como Mayte, una ingeniera que regresa a un pequeño pueblo de 12 habitantes. Las vidas de todos ellos unidas por un viejo molino de viento.

¿Y nosotros? Esperando. Esperando a volver a verla en las salas de cine. Bajo la dirección de Cortés-Cavanillas. Locos o no, siempre esperando a que Pilar López de Ayala vuelva a gritarnos (a reconquistarnos) a todos.

