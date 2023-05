¿Quién es 'Marlowe'? Todo sobre el detective por excelencia del noir

A primera vista, te puede parecer un cretino, con esa perpetua cara de sarcasmo y ese cigarrillo siempre en la boca (por no hablar de su hábito de beber como una esponja). Pero, si te ves en apuros, descubrirás que Philip Marlowe puede ser tu salvación... siempre que puedas pagar su tarifa. No en vano se ha ganado su reputación como el detective más arquetípico del género noir en la literatura y el cine.

Creado por Raymond Chandler, y ahora interpretado por Liam Neeson en Marlowe, este huelebraguetas de cerebro ágil y lengua viperina nació para la letra impresa alrededor de 1939, y se convirtió rápidamente en un mito de las historias criminales. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para contactar con él y hacerte con sus servicios.

¿Cuál fue el origen de Marlowe?

Tras perder su trabajo en una compañía petrolera a causa de la Gran Depresión (y de su alcoholismo), un veterano de la I Guerra Mundial llamado Raymond Chandler se aferró a la literatura como una forma de mantener su despensa llena y seguir castigándose el hígado. Afortunadamente para todos, la jugada le salió bien.

Tras publicar varios relatos policiacos en revistas pulp como Black Mask, Chandler llegó a su consagración con El sueño eterno, novela aparecida en 1939 que supuso también la primera aventura de Philip Marlowe. Desde entonces, escritor y personaje fueron inseparables.

Además de una larga serie de relatos cortos, Chandler escribió otras cinco novelas protagonizadas por Marlowe: Adiós, muñeca (1940), La ventana alta (1942), La dama del lago (1943), La hermana pequeña (1953) y El largo adiós (1953), además de Playback, un guion cinematográfico que nunca llegó a producirse. Tras la muerte de Chandler en 1959, otros autores como John Banville y Robert B. Parker han continuado las historias del detective.

¿Merece la pena contratarle?

Si quieres acercarte al edificio Cahuenga de Hollywood Boulevard y subir hasta el sexto piso, donde Marlowe tiene su oficina, debes ir prevenido: nuestro hombre es un señoro de manual. Claro que, en los años en los que transcurren sus historias, eso era de lo más corriente, y además las virtudes de nuestro sabueso compensan con creces esa masculinidad tóxica que a veces le sale por los poros (hasta que la femme fatale de turno le corta en seco, claro).

No nos referimos solo a su habilidad para usar los puños (y el revólver...) o esa habilidad deductiva que le permite resolver historias con las que no se aclaraba ni su creador. Hablamos más bien de ese retorcido sentido de la justicia que le lleva a jugarse el tipo defendiendo causas perdidas. Y también esa sensibilidad que deja entrever mediante sus dos actividades favoritas cuando no está trabajando: jugar al ajedrez y leer poesía.

Ahora bien: lo bueno nunca sale gratis. Aunque la tarifa habitual de 25 dólares al mes más gastos que cobra Marlowe parezca irrisoria en el día de hoy, te avisamos que, una vez ajustada a la inflación, equivale a 542.87 dólares de 2023. Ve preparando tu talonario de cheques... Y recuerda que nuestro héroe no acepta casos de divorcio.

¿Cómo llegó al cine y a la TV?

Las dos primeras adaptaciones de Philip Marlowe al cine llegaron en 1942, pero nuestro detective no las protagonizó: El Halcón inicia el vuelo tuvo como protagonista a Gay Loring, un detective interpretado por George Sanders (Eva al desnudo), mientras que en Time to Kill, adaptación de La ventana alta, Lloyd Nolan dio vida a un tal Michael Shayne.

La primera adaptación oficial, Historia de un detective, llegó en 1944 con Dick Powelll encarnando a nuestro huelebraguetas. Pero la auténtica revolución tuvo lugar dos años más tarde con El sueño eterno, una de las obras maestras de Howard Hawks protagonizada por un Humphrey Bogart a quien el carisma marlowiano se le sale por los poros.

Desde entonces, en la filmografía del detective han cabido desde experimentos con cámara subjetiva (La dama del lago, 1947), parodias (Marlowe, detective muy privado, 1969), deconstrucciones melancólicas (Un largo adiós, 1973) y trabajos de noir clásico como Adiós, muñeca y el remake de El sueño eterno, ambas protagonizadas por Robert Mitchum.

En cuanto a la TV, el detective debutó con un telefilme de 1950 que adaptaba también El sueño eterno. Después llegaron dos series a su nombre, la primera en 1959 y la segunda en 1983, esta última uno de los primeros títulos de ficción producidos por HBO. Esta cadena también fue la responsable de Poodle Springs (1998), adaptación de la última novela inacabada de Chandler, con James Caan como un Marlowe madurito... ¡y casado!

