Este viernes 28 de abril tienes una cita muy especial en Disney + con el estreno de ‘Peter Pan y Wendy’, una versión renovada y distintiva de la cinta de la Casa del Ratón que presume, entre otras cosas, de estar en imagen real.

Es hora de volver al clásico país de Nunca Jamás. El nuevo live action de Disney es Peter Pan y Wendy, la enésima versión de la famosa obra de J.M. Barrie y que dio lugar a otro no menos conocido clásico en 1953 de Disney en formato de largometraje de animación, vuelve esta vez a la plataforma en streaming en una versión dirigida por David Lowery.

Pero han sido muchas las adaptaciones que se han llevado a cabo en las últimas décadas acerca de este personaje de ficción. Ante el inminente estreno de ‘Peter Pan y Wendy’, es un buen momento para echar la vista atrás y recordar dónde y cuándo empezó todo: estas han sido las películas ambientadas en el país de Nunca Jamás que tanto han inspirado a distintas generaciones.

Peter Pan (1924)

Incluso antes de la famosa obra de J. M. Barrie en 1953, ya existía una primera adaptación de Peter pan con una característica muy peculiar en el cine de los años 20 en cine mudo: la actriz Betty Bronson fue quien hizo de Peter Pan el niño que no quería crecer. En esta antigua versión le acompañaron otros actores como Mary Brian, Jack Murphy, Philippe De Lacy o Virginia Brown Faire.

Peter Pan (1953)

Este es, por excelencia, el clásico filme de la obra de Disney que ha llevado al mundo de la fantasía a niños y adultos y a creer en un mundo donde los sueños se hacen realidad. Esto solo se cumplía en el país de Nunca Jamás donde, al ritmo de sus canciones, la historia de Peter Pan transcurre con la animación limitada a los recursos audiovisuales de la época, sin perder la esencia y considerarse una de las mejores cintas de Disney.

Peter Pan (1988)

Esta cinta de Peter Pan no es de las más famosas, ya que se considera la versión con una producción “low cost” cuya cinta no es fácil de encontrar. Richard Trueblood es el director de animación de esta película que, pese a no tener una aceptable calidad de la cinta de Disney, puede servir para entretener y divertir a los más pequeños de la casa durante los 50 minutos de duración.

Hook, el capitán Garfio (1991)

Esta cita es una de las grandes basadas en la historia de Peter Pan. Con Steven Spielberg como director y un reparto sublime, con Robin Williams como Peter Pan, Julia Roberts interpretando a Campanilla, Dustin Hoffman como el Capitán James Garfio y Bob Hoskins en el papel de Smee, convierten esta adaptación en un ‘must’ de Disney.

Peter Pan en Regreso al País de Nunca Jamás (2002)

Disney traía una versión renovada de Peter Pan a la gran pantalla con cambios significativos dignos de un nuevo siglo, tanto en la narración como en la producción. Wendy es ahora madre de una niña llamada Jane, quien no cree en cuentos de hadas y mucho menos en volar. Pero Peter Pan le hace cambiar sus teorías negacionistas del país de Nunca Jamás, consiguiendo superar los propios límites de su imaginación.

Peter Pan, la gran aventura (2003)

Dirigida por P.J. Hogan, Universal Pictures apostó por Peter Pan, el famoso personaje en esta versión en acción real. John y Michael Darling son dos hermanos que se divierten por las noches antes de dormir con las historias que Wendy, su hermana mayor, les cuenta acerca del Capitán Garfio. A diferencia de películas anteriores, las escenas de Londres ganan mucho protagonismo.

Descubriendo Nunca Jamás (2004)

Johnny Depp se mete en el papel de J. M. Barrie para intentar contar la historia del hombre que creó a Peter Pan, aunque estuvo rodeada de numerosas críticas en su estreno. El director de esta película fue Marc Foster que, más allá de la divertida historia que nos cuenta acerca de Peter Pan, narra un drama donde podemos imaginar lo pensó Barrie para crear el personaje y basarse en sus propias teorías fantasiosas.

Neverland: El país de Nunca Jamás (2011)

Reino Unido llevó a cabo una mini-serie para televisión compuesta de dos capítulos, que trata de contar la historia de Peter Pan en casi 3 horas de duración desde un punto de vista diferente al que hemos acostumbrado con otras versiones de Peter Pan, pero sin perder la esencia que tanto le caracteriza.

En el elenco de actores encontramos a grandes figuras del cine, entre los que destaca Charlie Rowe como Peter Pan, Rhys Ifans como Hook o Keira Knightley como la voz de Campanilla.

‘Pan: viaje a Nunca Jamás’ (2015)

Joe Wright es el director de esta adaptación del cuento de Peter Pan. En ella, trata de explicar y contar el origen de este personaje en el país de Nunca Jamás en una precuela de lo más especial y mágica. La producción es de lo más impactante y fascinante, ya que presume de grandes efectos especiales que nos transportan al más allá de la imaginación.

En este filme encontramos a un Peter Pan de 12 años en un orfanato londinense en plena Segunda Guerra Mundial. El pirata Barbanegra secuestra y esclaviza niños, mientras que Garfio, aún con las dos manos, es muy distinto al que hemos conocido hasta ahora.

Érase una vez… (2020)

Esta reciente película nos cuenta el verdadero origen de Peter Pan y Alicia (la del País de las Maravillas), explicando cómo surgieron sus personajes y desvelando las mayores incógnitas sobre el cómo y por qué. Antes de que Alicia se adentrase en el País de las Maravillas y de que Peter se convirtiese en Pan, tuvieron un pasado en común con una relación tan estrecha como sorprendente.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.