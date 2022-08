Peter Jackson pensó en acudir a la hipnosis para olvidar la trilogía de 'El señor de los anillos'

Hace tan solo unos días, The Hollywood Reporter recogía una serie de declaraciones sobre la ausencia de Peter Jackson en la creación de la serie El señor de los anillos: Los anillos de poder, de Amazon Prime Video. Una falta de consenso y comunicación con el gigante del streaming, que se explicaba en el distanciamiento de las nuevas tramas de las películas de Jackson, y así evitar viciar la ficción. Ahora, sorprende conocer que hasta incluso el propio Jackson hubiera preferido olvidar que él trabajó en estos icónicos títulos, aunque por razones totalmente diferentes.

"Siempre me sentí desafortunado con las películas de El Señor de los Anillos, porque no podía verlas como películas de estreno", señala Jackson para THR. "En el momento en el que se estrenaron, yo ya llevaba cinco o seis años inmerso en ellas. Fue una gran pérdida no poder verlas como todo el mundo".

"Me planteé seriamente acudir a un hipnoterapeuta para que me hipnotizara y poder olvidar las películas, y el trabajo que había hecho durante los últimos seis o siete años para poder sentarme a disfrutarlas. No seguí adelante con ello, pero hablé con Derren Brown sobre ello y pensó que podía hacerlo".

Brown es uno de los mentalistas británicos más célebres desde los años 90 y ha aparecido en numerosas ocasiones en la televisión, siendo siempre una figura controvertida en el panorama internacional. No obstante, son muchos los que acuden en su auxilio para poder hacer usos de sus servicios en su vida personal.

Afortunadamente, Jackson finalmente decidió prescindir de sus servicios y puede continuar siendo una fuente de enorme sabiduría sobre la franquicia. No obstante, sí que le habría servido de gran ayuda para borrar de su mente los tres filmes sobre El Hobbit, que muchos también hemos intentando borrar de nuestra mente.

Pese a todo, no sabemos si esto habría servido a Jackson para que Amazon contara de nuevo con él en el nuevo viaje a la Tierra Media, que ahora abordará las desventuras acaecidas durante la Segunda Edad del Sol. La serie llegará el próximo 2 de septiembre a Prime Video.

