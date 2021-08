Pese a su ausencia en las últimas películas de ‘Fast & Furious’, Dwayne Johnson no se ha despedido de la saga

Hay quien considera que Fast & Furious 9, siendo estupenda, no llega a alcanzar todo el potencial de la saga debido a la ausencia de Dwayne Johnson. Son los mismos que, probablemente, dirigieron un lamento al cielo cuando poco después del estreno el actor confirmó que no volvería a aparecer en la saga principal, manteniéndose al margen de las Fast & Furious 10 y 11 que también prepara Justin Lin. Johnson parece bastante ocupado con Disney (en cuyo marco acaba de estrenar Jungle Cruise) y su próximo salto al Universo DC con Black Adam (estreno el 29 de julio de 2022), pero nada de esto significa que se haya despedido para siempre de la franquicia rápida y furiosa.

Al menos según uno de sus hombres de confianza, Hiram Garcia, que preside la productora de Johnson (Seven Bucks Productions). Garcia ha concedido una entrevista a Collider donde confirma que la estrella no aparecerá en los dos últimos capítulos de Fast & Furious, seguidamente a asegurar que sí permanece vinculado a la secuela de Hobbs & Shaw, primer spin-off de la franquicia que se estrenó en 2019. La película de David Leitch funcionó lo suficientemente bien como para que Universal pensara en darle continuidad, y es justo lo que Garcia tiene ahora entre manos junto a su equipo.

“En este momento estamos tratando de poner en pie la secuela, pero tenemos algunas ideas muy buenas”, explicó el productor, para seguidamente detallar la actual actitud de Johnson ante la millonaria saga. “Después de Fast & Furious 8, DJ le deseó a todos lo mejor y pasó a concentrarse en otras historias. Aunque no estará en F10 ni en F11, eso no interfiere en nuestros planes con Hobbs. Obviamente todos estos personajes existen en el mismo universo y nos encanta ver cómo todo él crece y tiene éxito”. Al igual que el film original, Hobbs & Shaw reuniría a Johnson con Jason Statham, irresistible dúo que conocimos en la séptima entrega.

Sobre Hobbs & Shaw 2 Garcia solo dice que esperemos “algo único y fresco”, y por último confirma que Johnson ha pasado página con la saga principal “por razones evidentes”. No hace falta decir nada más: la enemistad de Johnson con Vin Diesel (no solo el protagonista de Fast & Furious, también su principal impulsor) ha generado titulares durante meses, aunque la supuesta reconciliación nos dio esperanzas de que el protagonista de Jungle Cruise regresara para el final de la saga. Finalmente no será así, pero al menos podremos verle de vuelta con Statham en la secuela de Hobbs & Shaw, de cuyo estreno y equipo aún no sabemos nada.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.