‘Pequeño país’ se impone en el palmarés del 5º BCN Film Fest

"Mejor, imposible". La directora del del BCN Film Fest Conxita Casanovas valora con cierta euforia la edición 2021, la del toque de queda y las mascarillas, pero también la de Johnny Depp y su despiste con el Gernika (en la rueda de prensa que duró menos que el retraso del habitualmente poco puntual Jack Sparrow), y la de Isabelle Huppert, no tan mediática, mucho más profesional. Dos visitas de campanillas que ayudaron a que el público de Barcelona, cada vez más necesitado de ocio, acudiera a los cines. Más de 11.000 espectadores, dice la organización, superando en un 37 por ciento a la anterior primera edición pandémica. Y con una vencedora, Pequeño país, que apoya el espíritu de la Diada de Sant Jordi, siendo como es una fiel adaptación literaria del best-seller de Gaël Faye.

Conmovedor coming-of-age enmarcado en una Ruanda a las puertas, y sin escape, del genocidio tutsi, en un imparable devenir de acontecimientos desde el punto de vista de un niño de 10 años, el film de Éric Barbier se lleva los premios a Mejor Película y a Mejor Actriz, que recae (compartido ex aequo, eso sí) en Isabelle Kabano, la madre de esta historia sobre la pérdida de la inocencia y el deber de la memoria. Además, el jurado ha querido hacer una mención especial al trabajo de los críos protagonistas, Djibril Vancoppenolle y Dayla De Medina.

La otra actriz premiada en el BCN Film Fest es la irlandesa Denise Kough por otra película que hace doblete: The Good Traitor. El poco relevante filme de Christina Rosendahl, más interesante por lo que cuenta (la peripecia del embajador danés en Estados Unidos durante la ocupación nazi, autodeclarado único representante libre de su país ante el asedio de Hitler) que por cómo lo cuenta, tiene su plato fuerte en la pareja protagonista, Kough y un siempre inspirado Ulrich Thomsen (el malo de Banshee, me perdonaréis, o no, el referente) galardonado como Mejor Actor.

El premio al Mejor Guion se suma al que traía en el bolsillo desde Sundance: escrita y dirigida por Massoud Bakhshi, Yalda, la noche del perdón nos muestra que la telebasura es universal, y que podemos sentirnos afortunados porque aquí los juicios se quedan en Twitter; en Irán, y marcando un número de teléfono desde casa, los espectadores pueden empujar a una pena de muerte. Y es que esta historia que reflexiona sobre el perdón y la venganza lleva a su protagonista, una joven condenada por el asesinato de su casi anciano marido, hasta un plató de televisión donde, en riguroso directo, la hija del fallecido tiene la posibilidad de perdonarla y anular la sentencia.

Y otra película con doble presencia en el palmarés es Sombra, de Bruno Gascon: el director portugués inocula un universo creativo nada convencional a la angustiosa búsqueda de una madre (estupenda Ana Moreira) tras la pista de su hijo desaparecido. El film se ha llevado el Premio de la Crítica que concede la Associació Catalana de la Crítica i l'Escriptura Cinematogràfica, y el Film-Història (UB) a la Mejor Película por sus valores históricos.

Finalmente, el listado de reconocimientos del BCN Film Fest se cierra con otro ex aequo muy poético: el norteamericano Steven Bramson y el italiano Michele Braga comparten el Premi Festival Castell de Peralada a la Mejor Música. El primero por Last Call, plomiza mirada a los etílicos últimos días del escritor Dylan Thomas. El segundo por la irregular El poeta y el espía, coincide en la mirada al final de la vida de otro literato, un Gabriele D’Annunzio (al que interpreta Sergio Castellitto) vigilado por el fascismo de Mussolini, no sea que boicotee su inminente alianza con Hitler.

"Esta quinta edición ha sido redonda”, abunda Conxita Casanovas. “Con una gran implicación del sector, hemos confirmado que hay un público con hambre de cultura. las películas han interesado, los cines se han llenado y los invitados han brillado. Los buenos resultados obtenidos nos posicionan como festival internacional de cine de Barcelona y nos dejan en una situación inmejorable para apretar el acelerador".

Después de una edición, la de 2020, que se vio obligada a cambiar de fechas y trasladarse al verano, las últimas proyecciones de este quinto Festival Internacional de Cinema de Barcelona han coincidido con un hormiguero de gente en la calle, con mascarilla, rosas y libros, recuperando el espíritu fundacional del certamen, el de Sant Jordi, la otra Diada de Catalunya.