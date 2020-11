People's Choice Awards 2020: 'Bad Boys For Life' premio a la mejor película

La gala de los People's Choice Awards 2020 celebraba ayer el éxito de la industria cultural de Hollywood, premiando los mejore hitos cinematográficos, musicales, televisivos y a los iconos pop de este año. Pese a todo pronóstico, Bad Boys For Life se alzaba con el premio a mejor película, compitiendo con títulos como Aves de presa, El hombre invisible o La vieja guardia.

No era el único título premiado de la noche, ya que las películas Onward y Hamilton también recibían sus propios galardones. Entre los actores los reconocimientos fueron a parar a Chris Hemsworth, Will Smith, Tiffany Haddish y Joey King, entre otros. A continuación la lista de ganadores:

Mejor película de 2020: Bad Boys for Life

Mejor película cómica: : Mi primer beso 2

Mejor película de acción: Mulán

Mejor película dramática: Hamilton

Mejor película familiar: Onward

Mejor estrella masculina de una película: Will Smith ( Bad Boys for Life )

Mejor estrella femenina de una película: Tiffany Haddish (Socias y enemigas)

Mejor estrella de una comedia: Joey King (Mi primer beso 2)

Mejor estrella de una película de acción: Chris Hemsworth (Tyler Rake)

Mejor estrella de una película dramática: Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Mejor serie de televisión 2020:Anatomía de Grey

Mejor serie dramática:Riverdale

Mejor serie cómica:Yo Nunca

Mejor estrella masculina de televisión: Cole Sprouse (Riverdale)

Mejor estrella femenina de televisión: Ellen Pompeo (Anatomía de Grey)

Mejor estrella dramática de televisión: Mandy Moore (This Is Us)

Mejor estrella cómica de televisión: Sofía Vergara ( Modern Family )

Mejor serie de fantasía o ciencia ficción: Wynonna Earp