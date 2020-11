“Pensé que me despedirían”: Chris Columbus sobre el rodaje de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’

Dada su continuidad al frente del Wizarding World (esto es, tanto de las películas de Harry Potter como de las pertenecientes a Animales fantásticos) es fácil asumir que el mundo de J.K. Rowling no ha tenido mejor aliado en el cine que David Yates. Este realizador dirigió las cuatro últimas películas del niño mago y no parece que tenga pensado abandonar pronto Animales fantásticos (en cuya última entrega Johnny Deppha sido sustituido por Mads Mikkelsen), pero no está de más recordar que la saga tampoco habría sido posible sin un tipo llamado Chris Columbus.

Este veterano director, que acaba de estrenar Crónicas de Navidad 2 en Netflix, obtuvo un éxito comercial absoluto en los 90 gracias a películas como las dos primeras Solo en casa, Señora Doubtfire, Nueve meses o Quédate a mi lado, de forma que no fue de extrañar que Warner recurriera a él para poner en pie el universo cinematográfico de Harry Potter. Uno que actualmente está consolidado del todo, pero que durante sus primeros pasos fue un verdadero quebradero de cabeza para su primer director, como Columbus ha recordado durante una reciente entrevista con Collider.

“Teníamos toda la presión del mundo sobre nosotros, y sobre mí particularmente porque sabía que si la fastidiaba todo se habría acabado. Y no podías fastidiar este libro”, contaba el director de Rent. Los libros de Harry Potter ya eran best sellers cuando su primera adaptación, Harry Potter y la piedra filosofal, llegó a los cines en 2001. “Iba cada día al set tratando de no pensar en qué estaba pasando en el mundo exterior, algo más fácil hace 19 años, cuando aún Internet no había estallado”, recuerda sobre aquella época.

Era mucho lo que Warner se jugaba con La piedra filosofal, teniendo que transportar a la pantalla un complejo universo que seguir explorando durante un ingente número de películas posteriores. “Afronté la primera entrega con mucha ansiedad. Durante las primeras dos semanas pensé cada día que me iban a despedir”, prosigue Columbus. "Todo pintaba bien, pero sabía que si hacía algo malo, si la fastidiaba, estaba despedido. Fue intenso. No dejé que nada de esto afectara al set, no había frustración, no iba a gritar, me llevaba bien con todo el mundo y quería que todo el mundo se sintiera parte de una familia, así que escondí todas esas emociones”.

Después de 'La piedra filosofal'

Los temores de Columbus no llegaron a materializarse, pues pudo concluir el rodaje tal y como él quería sin que nadie le pusiera muchos reparos a la enorme duración que atesoraba La piedra filosofal. Lo que no significó, claro, que este metraje llegara íntegro a los cines. “La película duraba dos horas y cincuenta minutos por entonces, y los niños pensaban que era demasiado corta mientras que sus padres creían que era demasiado larga”, explica el director. La primera aventura del niño mago acabó durando dos horas y 38 minutos, con poco más de doce minutos apartados en la sala de montaje.

La piedra filosofal fue un éxito absoluto y Columbus repitió poco después con La cámara secreta. Película que le dejó lo bastante exhausto como para no volver a acercarse al Wizarding World hasta nuestros días, pero con la que tuvo una experiencia mucho más agradable. “Empecé a sentirme más aliviado, y cuando ya se había estrenado La piedra filosofal me divertí mucho más en La cámara secreta. Fue como la noche y el día, porque aquí podía relajarme e introducir algo de mi estilo en la película”.

Para El prisionero de Azkaban le dejó las riendas a Alfonso Cuarón, y Columbus solo se planteó volver a la saga de cara a Las reliquias de la muerte, que acabó dividida en dos películas dirigidas por David Yates. Algo que tampoco le dio demasiada pena: “Siempre quise volver y rodar las dos últimas películas, pero Yates decidió que iba a quedarse en la saga, y fue lo mejor porque adoro particularmente la última película. Es un film brillante, la segunda parte de Las reliquias de la muerte”.

A cerca de veinte años del estreno de La piedra filosofal, el nombre de Harry Potter sigue motivando grandes presupuestos y sagas exitosas, y el plan es que Animales fantásticos 3 se estrene en verano de 2022.