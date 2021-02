Aprovechando que las niñeras están de moda…



AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD, en Disney +

Entre la normalización de los muertos, Bárcenas y la niñera de Podemos, está la cosa como para refugiarse en la nostalgia. Por eso, hoy traigo una propuesta más ochentera que el pelo cardado y las hombreras: Aventuras en la gran ciudad (pincha aquí para verla), una de esas recomendaciones que te hace quedar bien con tu vecino cuarentón que juega a videojuegos pero también con tus amigas madres de familia.

Aventuras en la gran ciudad es un cine de aventuras que ya no se hace, ese cine palomitero con el que crecimos y que hoy ha quedado relegado a un segundo plano por los superhéroes. Elisabeth Shue interpreta a una niñera a la que la noche de babysitting se le va de las manos según comete el estúpido error de llevarse a los niños a los que cuida a Chicago.

Aventuras en la gran ciudad D+

El nombre de su director, Chris Columbus, ya debería ser garantía de éxito; hablamos del director de películas como Solo en casa 1 y 2 o, agárrate, Señora Doubtfire, papá de por vida. De hecho, esta es su ópera prima, un buen presagio de estas otras joyas que vendrían. Ojo a escena en la que Shue improvisa un blues en un bareto lleno de humo. Te vas a enamorar para toda la vida.

Café para los muy cafeteros



MALCOLM & MARIE, en Netflix

Lo reconozco. He tardado en ver Malcolm & Marieporque me daba pereza. No era el blanco y negro ni que el reparto al completo fuesen dos personajes. No. Era la premisa. Que toda la película fuese una gran bronca. Una bronca que dura toda una noche, desde que los Malcolm y Marie del título llegan a casa tras una fastuosa premiere hasta que se duermen al amanecer.

Sin embargo, he de reconocer que la de Sam Levinson es una bronca muy bien escrita. El creador de Euphoria consigue que empaticemos tanto con el director egocéntrico como con la actriz enrabietada y lo hace dosificando inteligentemente la información que nos da de ambos y apoyándose en las interpretaciones de John David Washington y Zendaya, que se abren en canal.

Malcolm & Marie Netflix

A lo largo de esa noche, Malcolm y Marie pasan por muchos temas interesantes: la autoría, la generosidad dentro de la pareja creativa, lo terapéutico del arte… Mi momento favorito: Malcolm estalla contra una crítica a su película basada en lo identitario al ser él un director negro. No deja de ser gracioso que las críticas a Malcolm & Marie destaquen que Sam Levinson, a diferencia de sus actores, es blanco. La puedes ver aquí.

Detectives riquiños



CORMORAN STRIKE, en HBO

Cabe preguntarse qué sentido tiene ser J. K. Rowling y ponerse un seudónimo. Pues bien, Rober Galbraith es el que la autora de Harry Potter escogió para firmar sus novelas policiacas tituladas Cormoran Strike.

Cormoran Strike, innova en un terreno poco explorado en las ficciones detectivescas: el romántico. La química entre los sabuesos Robin y Cormoran ya nos enganchó en la primera temporada, razón de más para centrar esta segunda en las miradas de reojo y los suspiros en la escena del crimen de esta pareja atípica de detectives. Holliday Grainger está estupenda pero es él, el feoguapo Tom Burke al que vimos como Orson Welles en Mank, quien verdaderamente nos tiene enganchadas. La puedes ver aquí.

À bientôt, Jean-Claude Carrière



BELLE DU JOUR, en Filmin

Despidámonos de Jean-Claude Carrière a lo grande, viendo una de las mejores películas que escribió. Además, veamos Belle du jour antes de que la prohiban por cualquier cosa. Hoy, los primeros minutos de este filme servirían para cancelar a Buñuel para siempre: ¡una mujer que fantasea con que la azoten unos cocheros ante la mirada lasciva del marido! ¡Blasfemia feminista!

La bella Sévérine (Catherine Deneuve vestida de punta en blanco por Yves Saint Laurent) no se acuesta con su marido (a pesar de ser el también hermoso Jean Sorel) pero descubre de pronto que todavía existen burdeles y fantasea con prostituirse en uno de ellos. ¡Otro punto para su cancelación! Corre, date prisa. La puedes ver aquí.

Belle du jour Filmin

El deseo de Séverine crece a la par que sus visitas al prostíbulo pero las cosas se ponen feas cuando irrumpe en escena 'el murciano' –Paco Rabal con su acento francés inolvidable– con un amigo enamoradizo responsable junto a Michel Piccoli de uno de los finales más heladores de la historia del cine.

Y una para ver en el cine…



LA CHICA DEL BRAZALETE

En esta casa se va al cine todos los fines de semana por salud mental. En serio. Las salas son seguras, no hay mucho público, no se ha identificado todavía ningún brote de COVID. Pero, sobre todo, son buenas para el alma. Uno sale de casa, se relaciona y todo desaparece durante dos horas: los problemas, la pandemia, la crisis… No falla.

Este viernes se estrena en cines La chica del brazalete, una de esas películas que por razones industriales en España ya no se hacen. Por suerte, tenemos Francia cerca. Stéphane Demoustier usa como carcasa el thriller judicial –el juicio de una adolescente acusada de haber asesinado a su mejor amiga a puñaladas– para hablar de la incógnita que los jóvenes representan para sus mayores.

Melissa Guers interpreta a la acusada con una ambigüedad que da tantos escalofríos como la vida sexual que reconoce tener delante de sus alelados padres. La hermana del director, Anaïs Demoustier, interpreta a una fiscal de armas tomar y Chiara Mastroianni a la madre superada por las circunstancias. Un poco como te pasará a ti al ver esta película.