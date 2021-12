Las películas de superhéroes más esperadas de 2022: tráilers y fechas de estreno

Un género domina la producción cinematográfica de alto presupuesto como ningún otro: el cine de superhéroes. En 2022 se volverá a demostrar con la entrada de Marvel Studios de lleno en el multiverso de su Fase 4, con las apuestas fuertes de Warner/DC bien repletas de murciélagos y con las sorpresas que nos vayamos encontrando por el camino.

2022 estará lleno de gente con superpoderes en la gran pantalla (y también en la pequeña). Estas son las películas de superhéroes más importantes que llegarán a los cines a lo largo del año, ordenadas cronológicamente según su fecha de estreno.

'Morbius' (28 de enero)



Jared Leto recupera su frondosa pelambrera y desarrolla un par de colmillos para interpretar al vampiro viviente enemigo de Spider-Man, aunque al superhéroe arácnido no se le espera en esta aventura que busca alcanzar el mismo éxito por su cuenta que Venom. Dirige Daniel Espinosa y completan el reparto Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson... y un Michael Keaton que retoma su papel de Buitre tras Spider-Man: Homecoming. No será el primer rol superheroico que retome este año.

'The Batman' (4 de marzo)

Tráiler de 'The Batman' Tráiler de 'The Batman'

El director Matt Reeves (La guerra del planeta de los simios) ha convertido a Robert Pattinson en el Bruce Wayne más siniestro del que tenemos memoria. Colin Farrell, Andy Serkis, Paul Dano y Zoë Kravitz (esta última, como una Catwoman de garras más que afiladas) habitan junto a él en la Gotham City más tétrica y peligrosa que se ha retratado en la gran pantalla.

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' (6 de mayo)



Tráiler de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' Tráiler de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'

Después de Bruja Escarlata y Visión, Loki y Spider-Man: No Way Home, Marvel Studios dejará de juguetear con el multiverso y se zambullirá de lleno en sus implicaciones. El encargado de comandar la expidición es Sam Raimi en su regreso al cine superheroico, con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen como estrellas de la magia, la manipulación del tejido de la realidad y la locura.

'DC Liga de Supermascotas' (20 de mayo)

¡Bien! Las mascotas de los superhéroes DC tendrán película

Esta película de animación comandada por Jared Stern y Sam Levine (¡Rompe Ralph!) nos mostrará cómo las mascotas de los superhéroes –como Krypto, el perro de Superbot; o Ace, el sabueso de Batman– se encargan de combatir el crimen cuando sus compañeros bípedos están lejos atendiendo otros asuntos.

'Thor: Love and Thunder' (8 de julio)

Thor: Love and Thunder Cinemanía

Natalie Portman tomará el martillo de Thor en la nueva aventura asgardiana de Marvel, con Taika Waititi otra vez a los mandos. Chris Hemsworth llegará acompañado por los Guardianes de la Galaxia al completo y, con la ayuda de Tessa Thompson como Valkiria, tendrán que enfrentarse a Christian Bale como Gorr el Dios Carnicero.

'Black Adam' (29 de julio)

Jaume Collett-Serra ha despejado un quiste del universo: que Dwayne Johnson aún no hubiera intervenido en una película de superhéroes (saga Fast & Furious aparte). Tenía que ser con un personaje de DC tan complejo y poderoso como Black Adam, que no tendría ningún reparo en ponerse chulito contra Superman. Ahí queda eso.

'Spider-Man: Cruzando el Multiverso (Parte Uno)' (21 de octubre)



La secuela de la animada Spider-Man: Un nuevo universo se divide en dos entregas con el propósito de hacérnoslo pasar tan bien como en la película que disipó cualquier duda sobre una posible fatiga arácnida si se hacen las cosas con inteligencia y ganas de divertirse.

'The Flash' (4 de noviembre)

Ezra Miller es The Flash Cinemanía

La película individual del superhéroe más rápido de DC Comics, el velocista interpretado por Ezra Miller, se ha hecho esperar mucho, mucho tiempo. Andy Muschietti quiere compensarlo con una reescritura a lo Flashpoint que permite traer de vuelta a Michael Keaton y Ben Affleck como sus respectivos Batman, tener a Sasha Calle como Supergirl y a Maribel Verdú como la madre de Barry Allen.

'Black Panther: Wakanda Forever' (11 de noviembre)

Wakanda Forever Cinemanía

No lo está teniendo nada fácil Marvel Studios con la secuela de Black Panther (y no solo por el triste fallecimiento de Chadwick Boseman), pero la fecha de estreno está fijada en el calendario de la Fase 4 y habrá que ver si Ryan Coogler llega a tiempo, y si Laetitia Wright toma el relevo de un T’Challa que, ya se ha prometido, no tendrá nuevo intérprete.

'Aquaman and the Lost Kingdom' (16 de diciembre)

Jason Momoa en 'Aquaman' Warner

2018 acabó con Jason Momoa bajo el mar y, si todo va bien, 2022 debería hacerlo con una imagen igual de pasada por agua. James Wan vuelve a la dirección en la secuela del superhéroe acuático de DC junto a Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren (como suegro del cachas acuático, nada menos), Yahya Abdul-Mateen II y Nicole Kidman.

'Batgirl' (Por determinar)

Imagen de Batgirl Cinemanía

Después de muchas vueltas, la película de Batgirl es una producción directa para HBO Max, donde Leslie Grace interpreta a Barbara Gordon. Para complicar un poco las cosas, en este filme dirigido por el dúo de Adil El Arbi y Bilall Fallah (Bad Boys for Life) confluyen integrantes de dos universos DC distintos: el comisario Gordon de J.K. Simmons y, una vez más, Michael Keaton como Batman. ¡Y aún hay que dejar sitio al villano paquidérmico que interpretará Brendan Fraser!

