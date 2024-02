Las películas ganadoras de los premios Goya, ordenadas de peor a mejor

'El sueño del mono loco'

Rodada en inglés, con un Jeff Goldblum post 'La mosca' y una historia metacinematográfica obsesiva que pocos habrían asociado a Trueba, inauguró una tradición que ha acompañado a los Goya: que tu película no parezca española no sólo no te excluye de ganar el máximo galardón del cine nacional, sino todo lo contrario. No salía ningún mono.