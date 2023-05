Películas españolas que se verán en el Festival de Cannes

El prestigio y la relevancia del Festival de Cine de Cannes es innegable. Cineastas de todo el mundo aspiran a mostrar sus creaciones en uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo y a llevarse la Palma de Oro, el máximo galardón del evento.

Este año, España cuenta con representación en el certamen francés que celebrará su 76 edición del 16 al 27 de mayo, pero se trata de propuestas muy potentes a las que te recomendamos echar un ojo en cuanto tengas la ocasión.

Extraña forma de vida de Pedro Almodóvar

Después de recibir el premio al mejor guion en Cannes 2019 por Dolor y Gloria, Pedro Almodóvar aspira a repetir el éxito con un mediometraje titulado Extraña Forma de Vida, que protagonizan nada más y nada menos que Ethan Hawke (Boyhood, El Club de los Poetas Muertos, el Hombre del Norte) y el gran favorito de Internet, Pedro Pascal (The Last of Us, el Mandaloriano, Juego de Tronos).

Este Western LGTBI nos traslada al lejano oeste, a la localidad de Bitter Creek. Silva, un pistolero a sueldo reconvertido en ranchero, cruza el desierto con la intención, según dice, de reunirse con su amigo de juventud, el sheriff Jake. Sin embargo, no es sólo la amistad el motivo de su viaje.

Con 31 minutos de duración y un elenco envidiable que también cuenta con la participación de José Condessa y Jason Fernández, Extraña Forma de Vida es una de las películas que sin duda van a conquistar Cannes.

Perdidos en la noche de Amat Escalante

Si bien se trata de una producción mexicana, Perdidos en la Noche cuenta con talento español de primera categoría. Nada más y nada menos que Ester Expósito, que se lanzó a la fama en la serie Élite de Netflix y que posteriormente ha participado en películas como Rainbow de Paco León y Venus de Jaume Balagueró.

En Perdidos en la Noche, el sexto largometraje de Amat Escalante, Ester Expósito interpreta a Mónica uno de los miembros de la excéntrica familia Aldama, con la que Emiliano, el protagonista, entra en contacto cuando intenta encontrar a la persona responsable de la desaparición de su madre, una querida profesora y activista que estaba protestando contra la industria minera local.

En este thriller, Emiliano tratará de descubrir la verdad acerca de la desaparición de su madre, abriéndose paso entre mentiras, secretos e historias de venganza.

Hace unos días, Expósito agradecía a Escalante la oportunidad de haber podido participar en la película e interpretar al personaje de Mónica con unas emotivas palabras en Instagram.

La pasión de Dodin-Bouffant de Tran Anh Hung

En este caso, la película es una coproducción francesa y española con el director francés de ascendencia vietnamita, Tran Anh HUng al frente del proyecto y Javier Cámara

La Pasión de Dodin-Bouffant es la séptima película del director, que ya estuvo presente en Cannes en 1994 con “The Scent of Green Papaya”, en 1995 con “Cyclo”, en el año 2000 con “The vertical ray of the sun” y una vez más en 2010 con “Norwegian Wood”.

El largometraje es una adaptación de la novela homónima de Marcel Rouff y nos cuenta el romance que surge entre el afamado chef gourmet Dodin y, Eugenia, una de las cocineras que trabaja con él desde hace veinte años. En su día, Eugenia, rechazó casarse con Dodin, reticente a perder su libertad, pero esta decisión no acabó con la latente pasión entre ambos.

Juliette Binoche (Ghost in the Shell, Como la Vida Misma, Chocolat) y Benoît Magimel (Pacifiction, Pequeñas Mentiras sin Importancia) encabezan el reparto de esta interesante propuesta cinematográfica.

El talento cinematográfico español hace pues, una vez más, acto de presencia en diversas áreas, en el festival de mayor relevancia en Europa. Quizá alguna de estas propuestas se una a la lista de películas españolas que han triunfado en Cannes. No te pierdas ni un solo detalle de uno de los encuentros de séptimo arte más importantes del año.