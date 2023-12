'Oppenheimer' gana a 'Barbie': estas han sido las películas más buscadas en Google durante 2023

2023 ha contado con muchos estrenos y algún que otro fenómeno viral, como el Barbenheimer, aquel acontecimiento que vivimos en verano cuando Barbie y Oppenheimer compartieron estreno el pasado 21 de julio. Desde entonces, las dos películas han competido en taquilla y en las redes sociales mientras luchaban por convertirse en la mayor sensación del año.

En España, al igual que en el resto del mundo, ha sido el largometraje de Greta Gerwig quien consiguió más recaudación en las salas de cine. Tan solo en nuestro país, la cifra conseguida ascendió a los 33 millones y medio de euros, muy por encima del filme sobre el padre de la bomba atómica, que no llegó a los 21 millones, número que tampoco está nada mal precisamente.

Pero sí hay una batalla que ha ganado Oppenheimer es el de las búsquedas de Google. El gigante tecnológico sacó a la luz estos datos relativos a España, y coronó a la cinta de Christopher Nolan como la más consultada en la web, por encima de Barbie y de otros grandes estrenos del año como Guardianes de la galaxia Vol. 3 o Los asesinos de la luna.

En el top 10 también figuran títulos del 2022 como As Bestas, uno de los largometrajes españoles más aclamados del pasado año que consiguió mantenerse en el tercer puesto durante todo el 2023. Por otro lado, James Cameron hace doblete con dos películas, Avatar 2 y Titanic, que en febrero fue reestrenada en 3D para celebrar su 25 aniversario. La lista al completo queda de la siguiente manera:

'Oppenheimer', de Christopher Nolan.

de Christopher Nolan. ​'Barbie', de Greta Gerwig.

de Greta Gerwig. ​'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen.

de Rodrigo Sorogoyen. ​'Avatar 2', de James Cameron.

de James Cameron. ​'Fast and Furious X', de Louis Leterrier.

de Louis Leterrier. ​ 'Titanic', de James Cameron.

de James Cameron. ​'Megalodón 2', de Ben Wheatley.

de Ben Wheatley. ​'Culpa mía', de Domingo González.

de Domingo González. ​'Guardianes de la galaxia Vol. 3', de James Gunn.

de James Gunn. ​'Los asesinos de la luna', de Martin Scorsese.

Las series más buscadas

Google también elabora una lista de los programas y series de televisión más buscados en España. Las producciones nacionales tienen mucha representación en este listado con El cuerpo en llamas (Netflix), Machos alfa (Netflix) y La promesa (RTVE). A nivel internacional, los títulos que figuran son The Last Of Us (HBO Max) y One Piece (Netflix), dos de las grandes sensaciones del año. El top 10 queda de la siguiente forma:

'La isla de las tentaciones' (programa de Telecinco).

(programa de Telecinco). ​'El cuerpo en llamas' (Netflix).

(Netflix). ​'The Last Of Us' (HBO Max).

(HBO Max). ​'Supervivientes' (programa de Telecinco).

(programa de Telecinco). ​'Machos alfa' (Netflix).

(Netflix). ​'Grand Prix' (programa de RTVE).

(programa de RTVE). ​'La promesa' (RTVE).

(RTVE). ​'One Piece' (Netflix).

(Netflix). ​'Mask Singer' (programa de Antena 3).

(programa de Antena 3). ​'Gran Hermano VIP' (programa de Telecinco).

