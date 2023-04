'Novembre' y otras películas sobre los atentados terroristas en Francia

En Novembre, Cédric Jimenez, director de Bac Nord: Brigada de investigación policial (2021), pequeño hito del thriller de Netflix, vuelve a pegarse a las fuerzas del orden.

No para reconstruir los atentados de noviembre 2015 desde el punto de vista de aquellas, sino para reflejar la caza de Salah Abdeslam y sus secuaces, que aparecen con nombres, rostro y apellidos, en contraste con los policías de la brigada antiterrorista, cuya identidad lógicamente queda protegida.

Jean Dujardin está al mando, y la adorada Anaïs Demoustier forma parte del equipo. Un thriller desbordante de medios en el que el realizador marsellés sale más que airoso del reto de crear alta tensión a partir de un desenlace conocido en todo el mundo

'Nocturama' (2016)

La película maldita de Bertrand Bonello solo quería expresar “rabia adolescente” con un grupo de adolescentes sembrando muerte por la capital francesa. A raíz de los atentados, cambió el título previsto (París era una fiesta), pero el filme ya estaba gafado.

'Objetivo: París' (2015)

Los atentados de noviembre anularon el estreno de este filme de Nicolas Boukhrief, uno de los máximos exponentes del thriller made in France: la historia de una célula islámica atentando en París no era lo que más convenía. Salió más adelante en VOD.

'Mi vida con Amanda' (2018)

Mikhaël Hers fue el primero en afrontar el trauma de los atentados. Con su inconmensurable delicadeza dejó el horror en el atisbo de un parque ensangrentado, y ahondó en la desolación que sucede a la pérdida en esta pequeña gran maravilla.

'Memorias de París' (2022)

Virginie Efira, a las órdenes de Anne Winocour, personifica el trauma fundido a negro. El no poder recordar nada, y por tanto no poder superarlo. La rubia estaba tomándose algo en un bistró tan inventado como el parque de Hers, y sonaron las ametralladoras.

'No tendréis mi odio' (2022)

Antoine Leiris se quedó en casa cuidando a su hijo de tres años, y perdió a su mujer en el Bataclan. Primero hizo un post en Facebook, luego publicó un libro, y ahora el libro se ha convertido en una película protagonizada por Pierre Deladonchamps.

'Un año, una noche' (2022)

Recordar o no recordar también es el eje de la reconstrucción, deliberadamente confusa, ergo realista, del atentado del Bataclán por Isaki Lacuesta. Nahuel Pérez quiere recordar todos los detalles, mientras que Noémie Merlant prefiere pasar página.

