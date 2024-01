La película de terror argentina más taquillera de la historia enamora en la cartelera española

Con más de 110.000 entradas vendidas en Argentina en sus primeros 11 días en cartel, Cuando acecha la maldad se ha convertido en la película de terror más taquillera en la historia del país latinoamericano por detrás de títulos aclamados como No dormirás.

Presentada en el Festival de Toronto y ganadora del premio a la mejor película en el Festival de Sitges, el director Demián Rugna ha vuelto a conquistar a los amantes del cine de género tras Aterrados (2017), la película que ya le situó en el foco mediático y enamoró incluso a Guillermo del Toro.

Cuando acecha la maldad centra la acción en un pueblo alejado de la mano de Dios, donde los hermanos Pedro (Ezequiel Rodríguez) y Jimi (Demián Salomón) descubren a un hombre infectado por las fuerzas del mal a punto de concebir a un demonio. Desesperados al ver que no hay manera de deshacerse de él, tendrán que huir en una carrera a contrarreloj en la que pondrán en peligro la vida de la exmujer de Pedro y de sus tres hijos pequeños.

Para más inri, Rugna presenta siete reglas básicas que nunca se deben obviar ante un ‘embichado’, título con el que rebautiza a los poseídos: no utilizar luz eléctrica, mantenerse alejado de los animales, no emplear armas de fuego, no herir a las criaturas, evitar acercar objetos a ellos a los que se adhieran, no mencionar al diablo y no temer a la muerte.

'Cuando acecha la maldad' Selecta Visión

Las escenas visuales más potentes del terror actual

Durante la presentación del filme en el certamen catalán, donde también recibió el Premio Blood Window, Rugna llegó a incidir en la doble lectura de su filme ante la incertidumbre de la sociedad argentina con la llegada al poder de Javier Milei, conquistando al certamen.

"No escatima en sangre y posee algunas escenas especialmente crueles que no suelen verse en el cine comercial. Una búsqueda del horror casi primitivo", afirmaría el jurado.

Entre escenas gore y un acercamiento al western, Rugna consigue reiterar su canto de amor por el terror. Un género al que ya accedía desde bien pequeño cuando, con tan solo siete años, "recreaba batallas violentas entre sus soldados de juguete, añadiendo dosis de sangre con témperas de color rojo".

A pesar de que muchos piensan que se trata de su segundo filme, lo cierto es que el cineasta argentino debutaba en 2007 con The Last Gateway. Después vendrían Malditos sean! (2011), No sabés con quién estás hablando (2016) o Satanic Hispanics (2022). Una serie de títulos fallidos en taquilla que provocaron que se replanteara un futuro en una industria que ahora lo recibe con los brazos abiertos, ofreciendo una nueva oportunidad a sus películas y dando a conocer su nombre en todo el mundo.

Cuando acecha la maldad se estrenaba el pasado 19 de enero en 145 salas españolas, de la mano de Selecta Visión, alcanzando alrededor de 115.000 euros y 16.000 espectadores. Unas cifras muy buenas para un título de terror que se asemeja a los datos que obtuvo Terrifier 2 en su estreno en 2023, bajo el amparo de la misma compañía. El terror en su mejor estado.

