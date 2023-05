Esta es la película de Scorsese que le hizo rechazar dirigir 'La lista de Schindler'

Aprovechando la presencia en la Sección Oficial del Festival de Cannes de Killers of the Flower Moon, Deadline ha publicado una entrevista apasionante con su director, Martin Scorsese. El veterano cineasta ha compartido una serie de emotivas reflexiones sobre el estado de su carrera (haciendo temer por una posible retirada) en paralelo a que trascendiera una demanda interpuesta contra él y su productora por aceptar dinero para hacer una película que nunca hicieron. Pero, por ahora, centrémonos en todo lo que tiene que decir Scorsese.

Killers of the Flower Moon es una película de duración monumental que se basa en un libro de David Grann (conocido en España como Los asesinos de la luna). Es un drama histórico que repasa las barbaridades cometidas contra la tribu Osage en los años 20, envueltas en el racismo sistémico y la avaricia por el petróleo. Scorsese se sumerge de lleno, por tanto, en una problemática social, y de ahí la conversación ha virado a uno de los proyectos más ilustres que jamás rechazó: La lista de Schindler, drama sobre el Holocausto.

La lista de Schindler, como todos sabemos, terminó siendo dirigida por Steven Spielberg. Scorsese, décadas después, recuerda cuando empezó a trabajar en la película. “Para La lista de Schindler contraté a Steve Zaillian, y Steve y yo trabajamos en el guion. Estaba a punto de dirigirla. Pero en cierto momento empecé a tener reparos”, explica Scorsese. Según admite el cineasta hubo un motivo claro por el que prefirió distanciarse de La lista de Schindler, y este era lo mal que lo había pasado al dirigir, años antes, La última tentación de Cristo.

“No hay que olvidar que estábamos en 1990. Hice La última tentación de Cristo en el 88. El objetivo era iniciar un diálogo sobre algo que sigue siendo importante para mí, que es la naturaleza del amor, que podría ser Dios, podría ser Jesús”. Esta película, protagonizada por Willem Dafoe, buscaba humanizar a Jesucristo según la novela de Nikos Kazantzakis, y desató una gran polémica en la comunidad cristiana. “No estoy siendo culturalmente ambivalente, es lo que hay en nosotros. ¿Está Dios en nosotros? Me gusta explorar eso. Quería dialogar con eso”.

De Cristo a Schindler

Sus inquietudes no fueron bien acogidas por parte del público. “Fue la recepción de La última tentación de Cristo lo que me apartó de La lista de Schindler. Lo hice lo mejor que pude. Di la vuelta al mundo. Acepté cualquier argumento. Puede que me equivocara, aunque no estoy seguro de que uno pueda equivocarse con un dogma. Pero podríamos discutirlo”. Cuando finalmente se apartó de La lista de Schindler, Scorsese argumentó que él no era judío. Por eso era preferible Spielberg.

“En el caso de La lista de Schindler el trauma por el que había pasado era tal que sentí que abordar ese tema... Sabía que había gente judía molesta porque el escritor de El diario de Ana Frank era gentil”, recuerda el director. “Oí que había gente que criticaba a Schindler, que decía que utilizaba a los presos para sacarles dinero. Dije ‘Un momento’. Podría, bueno, no defenderle, pero sí argumentar quién era. Creo que era un hombre increíble, pero no sabía si estaba preparado para ello en aquel momento. No tenía el conocimiento necesario”.

Fotograma de 'La última tentación de Cristo'

Spielberg, por su parte, llevaba años pensando en la historia de Oskar Schindler. “Recuerdo que Steve Spielberg me lo mencionaba todo el tiempo. Levantó el libro cuando íbamos en avión a Cannes y me dijo ‘esta es mi película oscura y voy a hacerla’. Eso pasó en 1975. Y le respondí ‘yo tengo La última tentación de Cristo y voy a hacerla’”, recuerda Scorsese, y vuelve a lo que pasó en los 90. “Entonces me justifiqué con que no era judío. Lo que quería decir es que el viaje debía hacerlo un judío a través de ese mundo, y creo que Steven también lo aprendió”.

“Él venía de, ¿dónde se ambienta Los Fabelman, Phoenix? Me dijo que solo había 200 judíos en Phoenix. No podía creerlo. Yo vengo del Lower East Side, y crecí con la comunidad judía. No estaba siendo altruista, pero tenía sentido para mí que él fuera la persona que realmente debía pasar por esto. Me preocupaba no ser capaz de hacer justicia a la situación”. La lista de Schindler, estrenada en 1993, encandiló a la crítica y ganó siete Oscars incluyendo Mejor película y Mejor dirección.

Scorsese cree, por último, que no haberla dirigido él benefició a la película. “Te garantizo que si la hubiera hecho yo, no habría tenido el éxito que tuvo. Aunque podría haber sido buena. Tenía algunas ideas. Un final diferente. Admiraba mucho la película. Pero sé que mis películas no van allí. No van a la Academia”. Scorsese no ganó un Oscar hasta 2007, con Infiltrados. Antes había tenido 13 nominaciones, incluyendo una a Mejor dirección por, sí, La última tentación de Cristo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.