La comedia romántica de Blanca Suárez y Aitor Luna que puedes ver gratis en esta plataforma

Aunque Blanca Suárez sea una de las actrices más conocidas de España, no ha llegado a cruzar el charco y todavía no ha participado en una producción de Hollywood. La protagonista de Me he hecho viral (2023), la comedia basada en hechos reales que llegó a los cines este mes de octubre, ha trabajado solo en una película en Estados Unidos, Mi panadería en Brooklyn (2016), la cual se puede ver de manera gratuita gracias a la plataforma gratuita de RTVE, llamada RTVE Play.

En la cinta dirigida por Gustavo Ron, que ya trabajó con Blanca Suárez en algún capítulo de Las chicas del cable, la actriz compartió rodaje con Aitor Luna, conocido por interpretar a Gonzalo en Los hombres de Paco, aunque también coincidió con varios actores de Hollywood que han participado en series de mucho éxito, como Hannah Montana, Salvados por la campana o La edad dorada, cuya tercera temporada llega este mismo mes de octubre a HBO Max.

Sinopsis de 'Mi panadería en Brooklyn'

Vivien y Chloe, a pesar de ser primas, han crecido como hermanas en Brooklyn. Tras la repentina e inesperada muerte de su tía Isabelle, heredan una panadería histórica en el barrio neoyorquino. Ambas chocarán sobre el enfoque que dar al negocio, ya que Vivien querrá mantener viva la tradición mientras que Chloe pretende modernizar la tienda. Todo eso queda en un segundo plano cuando un banco les comunica que van a ser desahuciadas, por lo que las dos comienzan a hacer todo lo posible por no perder el tan preciado legado familiar.

Reparto y tráiler de 'Mi panadería en Brooklyn'

Además de Blanca Suárez y Aitor Luna, también aparecen en Mi panadería en Brooklyn Aimee Teegarden como Vivien, cuyo trabajo más conocido es Friday Night Lights, y Krista Rodríguez como Chloe. Otros miembros del reparto de la película, entre otros, son Griffin Newman, que colaboró con Woody Allen en Día de lluvia en Nueva York (2019) o Ward Horton, que precisamente ha aparecido en La edad dorada.

¿Dónde se puede ver 'Mi panadería en Brooklyn'?

Mi panadería en Brooklyn se puede ver de manera totalmente gratuita a través de RTVE Play, la plataforma de streaming de la corporación pública que no necesita de suscripción. Esta no es la única película de Blanca Suárez que está disponible ahí, ya que Mi gran noche (2015) también se encuentra en el catálogo.

Curiosidades de 'Mi panadería en Brooklyn'

A pesar de que la película está ambientada en su totalidad en la ciudad de Nueva York, hubo unas semanas a finales de 2014 en las que el todo el equipo se trasladó a Valencia desde La Gran Manzana para terminar de rodar Mi panadería en Brooklyn. En la capital del Turia se eligieron varias localizaciones exteriores, como la playa de Malvarrosa.

