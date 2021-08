Pelea a puñetazos entre Bad Bunny y Brad Pitt en el primer clip de 'Bullet Train'

No todo fue Spider-Man: No Way Home durante la sesión de Sony Pictures celebrada ayer en la CinemaCon de Las Vegas para los exhibidores estadounidenses. Además del gran estreno arácnido que el estudio tiene previsto para navidades, también se promocionaron más platos fuertes de su próximo catálogo de estrenos, como Cazafantasmas: Más allá, Morbius o la película de Uncharted.

Y también Bullet Train, el thirller de acción protagonizado por Brad Pitt que dirige David Leitch, volviendo a un terreno más high-concept dentro del género donde ha creado títulos como John Wick (junto a su compinche Chad Stahelski) o Atómica, después de darse un garbeo por las grandes superproducciones de franquicia como Deadpool 2 y Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Aquí recuperaremos de nuevo al buen David Leitch puro, sin cortar.

Sony Pictures quiso agasajar a los empresarios asistentes a su evento con un clip de Bullet Train, adaptación de una novela del japonés Kotaro Isaka donde un grupo de asesinos de élite se encuentran en el mismo tren bala y descubren que comparten misión: matar a uno de los pasajeros. Previsiblemente, ese objetivo compartido será Brad Pitt.

Entre sus posibles perseguidores encontramos a estrellas como Sandra Bullock, Michael Shannon, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Logan Lerman... y, haciendo su debut como actor en la gran pantalla, al cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Es precisamente un enfrentamiento entre el personaje de Bad Bunny el de Brad Pitt el clip escogido por Sony para el evento de anoche en Las Vegas. En Variety ofrecen una descripción del metraje proyectado que se puede resumir en el placer cinematográfico obtenido por ver a Brad Pitt y Bad Bunny medirse el lomo una pelea a puñetazo limpio (con una de las grandes coreografías de reparto de leña habituales de Leitch).

¿Tan simple como eso? La vida está llena de placeres sencillos, y si películas como Bullet Train nos los brindan a paladas estaremos deseando que llegue el 8 de abril de 2022 para disfrutarlos en una buena pantalla de cine.

