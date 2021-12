Pedro Almodóvar despide a Verónica Forqué en su velatorio: "No es la Verónica que yo he conocido"

El director de cine Pedro Almodóvar ha acudido este miércoles al Teatro Español donde se ha instalado la capilla ardiente de Verónica Forqué, a quién ha recordado como "una actriz dotada para la comedia". "No es la Verónica que yo he conocido" ha afirmado al recordar el final de su carrera.

"El tiempo no la ha tratado bien. Yo pensaba que tenía armas más que suficientes para luchar contra estos problemas, pero la realidad nos dice que no. Lo único que pienso es que si ya había gente a su alrededor que la encontraba que no estaba bien me cuesta mucho creer que no hayan podido hacer algo para evitarle un final que no es Verónica, no reconozco a esta mujer en ese final. No es la Verónica que yo he conocido", ha zanjado en declaraciones a los medios a su llegada a la capilla.

El director ha recordado circunstancias personales de Forqué --galardonada con cuatro Goyas y protagonista de películas como 'Kika' o '¿Qué he hecho yo para merecer esto?'-- como el hecho de no estar con su marido o el fallecimiento de su hermano "que adoraba que murió hace pocos años".

"No sé si lo actores están más expuestos, la Verónica que conocí era alguien muy sensible y realizada. tanto en lo profesional como en lo personal. Hay mucha gente sensible, no solo los actores lo son, hay muchas otras personas. Pero no hay que culpar, no es la profesión de actor o incluso los actores que son especialmente cómicos, esto es un misterio, lo que ha ocurrido es absolutamente misterioso. Y tiene que ver con nuestra naturaleza", ha afirmado Almodóvar.

Por ello, ha enfatizado la importancia de "recordarla en un lugar apropiado como el Teatro Español". "Era una mujer especialísima porque, por otra parte, el modo de actuar de ella, además de la excelencia, era muy inclasificable. Y eso le llegaba a todas las edades y a todo tipo de personas" ha señalado el cineaesta.

Así, no se ha mostrado extrañado de que su muerte "haya provocado tal manifestación, primeramente de sorpresa absoluta y luego de dolor porque hay muchas generaciones para las que Forqué era la gran actriz cómica". "Sobre todo la recordarán como la gran actriz de comedia que fue. A mi no me extraña que haya provocado tanta reacción entre la gente", ha reiterado.

Dotada para la comedia

Sobre su trayectoria, ha asegurado que era una "actriz dotada para la comedia". "Es la actriz que más capacidad ha tenido para hacer reír y como persona era buenísima, una especie de ángel. Cuando trabajé con ella en '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' me recordaba mucho a Chus Lampreave porque eran mujeres como que no habían perdido nunca la inocencia de la infancia", ha relatado.

Respecto a esta película, ha afirmado que fue el rodaje "más divertido" de su vida "exclusivamente por ella". "Y por la buena química entre ella, Carmen Maura y Chus Lampreave. Estoy aquí a rendir homenaje a una mujer que era como el día de hoy, todo luz", ha aseverado.

"Recuerdo a Verónica siempre preocupada por todos nosotros y muy amiga de todos dándonos soluciones. Y también una mujer que tenía su vida espiritual resuelta porque tenía una fe muy sólida y muy absoluta en el budismo. Era la única persona a la que nunca hubiera imaginado un final como el que ha tenido. Y después como actriz era una de las más grandes, los 80 y los 90 no se entienden sin ella, tanto en grandes comedias que hizo como en los dramas. Era una actriz muy dotada", ha añadido.