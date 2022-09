Pedro Almodóvar abandona 'Manual para señoras de la limpieza': "Ya no me siento del todo capaz de realizarla"

Pedro Almodóvar acaba de decir adiós a uno de sus grandes sueños y desafíos: Manual para mujeres de la limpieza. El que iba a ser el primer largometraje del manchego en inglés no será finalmente su próximo proyecto, tal y como el propio Almodóvar ha desvelado. Ahora, la productora busca un nuevo cineasta para hacer frente esta monumental adaptación.

"Ha sido una decisión muy dolorosa para mí. He soñado con trabajar con Cate Blanchett durante mucho tiempo", confiesa Almodóvar en una entrevista, en la que alega que no se ha sentido del todo capaz de afrontar el proyecto: "Estaba cegado por la emoción pero desgraciadamente no me siento del todo capaz para realizar esta película".

Adaptación de la novela homónima de Lucia Berlin, Manual para mujeres de la limpieza era uno de los proyectos soñados de Almodóvar. Ya contaba con Cate Blanchett como protagonista, y lo último que sabíamos precisamente era que andaba buscando nuevas caras que añadir al reparto entre la élite de Hollywood, tal y como contaba en su diario de los últimos Oscar.

Mientras tanto, el autor de Dolor y gloria ya prepara el que será su próximo proyecto, Extraña forma de vida. Un nuevo cortometraje en la línea de La voz humana que contará nada menos que con Ethan Hawke y Pedro Pascal en esta libre y personal versión del manchego de la historia de amor de Brokeback Mountain.

