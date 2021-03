Paula Usero en los Goya 2021: "Estoy hecha un flan, no tengo nada preparado"

La inusual alfombra roja virtual de los Premios Goya 2021 ha comenzado y por sus pantallas han ido apareciendo algunas de las estrellas nominadas esta noche en los premios del cine español. Una que está viviendo el momento de manera muy intensa es Paula Usero,nominada a mejor actriz de reparto por su papel en La boda de Rosa.

Usero, protagonista de la serie y fenómeno transmedia #Luimelia,ha declarado ante las cámaras de la Academia cómo se siente en estos momentos, unas pocas horas antes de que sepamos si se lleva el Goya esta noche o no.

"He tratado de mirar lo menos posible para estar menos nerviosa y fíjate, estoy hecha un flan", explica la actriz, que asegura no sentirse la favorita de la categoría. "No tengo nada preparado, porque no cabe en mi cabeza la posibilidad de llevarme este premio tan increíble. Voy a dejar llevarme por la intuición y la emoción del momento si llega".

Paula Usero compite en la categoría de mejor actriz de reparto contra Jone Laspiur por Ane, Milena Smit por No matarás y Griselda Siciliani por Sentimental. Este será el sexto premio que se entregue esta noche, a partir de las 22h que será cuando dé comienzo la gala.