Paul Verhoeven niega haber engañado a Sharon Stone al rodar el cruce de piernas de 'Instinto básico'

Paul Verhoeven ha sido un director al que la polémica ha perseguido estas décadas a través de películas como Instinto básico o Showgirls. Las declaraciones de algunas de las personas que han trabajado con él tan solo han aumentado la crispación contra su persona, acusado en diversas ocasiones de misoginia y un abuso de la sexualización. Actrices como Sharon Stone se han atrevido a criticar su modo de trabajar y han revelado sus malas experiencias en los rodajes. Algo que ahora el cineasta ha querido negar rotundamente.

Verhoeven se encuentra estos días en el festival de Cannes, donde promociona su nueva película Bendetta. Un filme que ha vuelto a disparar la controversia. No obstante, el director ha tenido tiempo para pronunciarse sobre las memorias de Sharon Stone The Beauty of Living Twice, donde esta reiteraba una vez más que desconocía que su vagina se vería en la versión final de Instinto básico. Una escena que se convertiría en un icono de la cinematografía. Una versión de los hechos con la que el neerlandés no estaría nada de acuerdo....

"Mi memoria es radicalmente diferente de la memoria de Sharon. Eso no es algo que se interponga para nada en la maravillosa forma en la que retrató a Catherine Tramell. Ella es absolutamente fenomenal", ha señalado Verhoeven en declaraciones para Variety. "Todavía tenemos un relación maravillosa e intercambiamos mensajes de texto. Pero su versión es imposible. Ella sabía exactamente lo que estábamos haciendo".

Stone explicaba en sus memorias que cuando se enteró de la escena en cuestión abofeteó al director y llamó a su abogado. "Yo le conté que la película estaba basada en una historia de una mujer que conocí cuando era estudiante , quien cruzaba sus piernas sin bragas habitualmente en las fiestas", confiesa el realizador. "Cuando mi amiga le contó que podíamos ver su vagina, ella dijo, 'por supuesto, eso es por lo que yo lo hacía". Luego Sharon y yo decidimos hacer una secuencia similar". ¿Quién cuenta la verdad en esta historia?

