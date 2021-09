Paul Schrader: "Marvel es cine, y los vídeos de gatitos en YouTube, también"

A estas alturas, la polémica creada en torno a las declaraciones de Martin Scorsese sobre las películas de Marvel está felizmente extinguida. Así pues, sorprende que un broncas profesional como Paul Schrader haya esperado hasta ahora para terciar en ella.

En una entrevista para GQ (vía The Playlist), Schrader arroja su opinión sobre esta controversia, más conciliadora de lo que cabría esperar, pero no exenta de sus buenas dosis de retranca. Según el guionista de Taxi Driver y Toro salvaje, los filmes de la Casa de las Ideas sí son cine… "igual que los vídeos de gatos en YouTube, que también son cine".

"Es sorprendente que los cómics para adolescentes, a los que solíamos ver como entretenimiento inmaduro, se haya convertido en el género dominante, desde el punto de vista económico", prosigue Paul Schrader. "Cada generación está moldeada por algo, moldeada por la literatura, por el teatro, por la televisión en directo o por las escuelas de cine. Ahora tenemos una generación moldeada por los videojuegos y el manga", explica.

Así pues, continúa el cineasta, "no es que los directores hayan cambiado, lo que ha cambiado es el público. Y si el público no quiere películas serias, es muy, muy difícil hacerlas". Según explica, esas 'películas serias' son las que plantean preguntas como: "¿Qué debería uno opinar sobre la liberación de la mujer, los derechos LGTB, las situaciones raciales, la desigualdad económica?". "Si el público está interesado en informarse sobre esas cuestiones, entonces puedes hacer esas películas.

En su análisis, Schrader se deja las posibilidades del cine fantástico para el comentario social (algo en lo cual, es cierto, Marvel no se ha prodigado en absoluto). Pero también deja claro que echa de menos los días en los que el cine mainstream podía abordar ese comentario sin excusas.

"En los 50, los 60 y los 70, especialmente, hacíamos una o dos películas sobre temas sociales a la semana", recuerda. "Y tenían éxito económico porque el público las quería. Entonces algo cambió en la cultura, el centro se desplazó. Películas así siguen haciéndose, pero ya no están en el centro de la conversación".

Aunque los superhéroes le pillen lejos, eso sí, Schrader lleva viviendo una segunda juventud creativa desde el éxito de El reverendo en 2017. Ahora tiene pendiente de estreno The Card Counter, un thriller con Oscar Isaac como protagonista, y otros dos proyectos en cartera: Master Gardener (con Joel Edgerton y Sigourney Weaver) y Nine Men from Now.