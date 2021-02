Paramount trabaja en una nueva versión de ‘El rey y yo’

El cine ha mostrado un gran interés por Ana y el rey de Siam, novela de Margaret Landon, prácticamente desde su publicación en los años 40. Fue en 1946 cuando obtuvimos la primera adaptación con Rex Harrison como el monarca, y pocos años después la obra motivó que Richard Rodgers y Oscar Hammerstein desarrollaran un exitoso espectáculo para Broadway. El mismo que no tardó en ser adaptado a su vez a la gran pantalla, con Deborah Kerr y Yul Brynner (que ya había encarnado al protagonista en las tablas) como rostros estelares del reparto. El rey y yo, dirigida por Walter Lang en 1956, fue nominada entonces a nueve premios Oscar, ganando cinco incluyendo el de Brynner como mejor actor.

Se trata de una amedrentadora sucesión de logros que, sin embargo, no parece acobardar a Paramount Pictures. Según recoge The Hollywood Reporter, la major ha anunciado que está trabajando en un remake del famoso musical, con la idea de darle “una perspectiva contemporánea a la historia e incorporar diversidad para contrastar visiones del mundo” y teniendo a Marty Bowen y Wyck Godfrey como productores. Por el momento no hay ningún director ni guionista asociado, ni mucho menos un reparto, pero El rey y yo se levanta sobre una tradición cinematográfica tan lujosa que no sería extraño que Paramount fuera hasta el final con este nuevo proyecto.

La historia de El rey y yo narra cómo una institutriz llega a Siam para cuidar de los hijos de su rey viudo, conquistando poco a poco su corazón. Hay que recordar que hubo más adaptaciones de la novela de Landon de forma posterior a 1956, solo que dejando de lado el musical y partiendo estrictamente de la obra literaria. Ambas se dieron curiosamente en 1999, cuando llegó a los cines tanto El rey y yo (película animada de Warner Bros. que no obtuvo buenas críticas) como Ana y el rey, que protagonizaron Jodie Foster y Chow Yun Fat. Esta ambiciosa superproducción estuvo dirigida por Andy Tennant y volvió a mostrar el potencial oscarizable de la historia, siendo nominado a dos estatuillas. ¿Se volverá a dar el caso con la nueva versión que prepara Paramount?