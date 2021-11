Paramount retrasa el estreno de las nuevas entregas de ‘Transformers’ y ‘Star Trek’

Estos días Brian Robbins acaba de ser nombrado director ejecutivo de Paramount, y su primera medida en el cargo ha sido actualizar el calendario de de la major. Según recoge The Hollywood Reporter, han sido dos las franquicias afectadas por los cambios: Transformers y Star Trek. Transformers: Rise of the Beast, dirigida por Steven Caple Jr. (Creed II), estaba fijada inicialmente para el 24 de junio de 2022, pero ahora Robbins la ha pasado al 9 de junio de 2023, mientras que la Star Trek que dirige el mismo Matt Shakman que desarrolló Bruja Escarlata y Visión para Disney (y que aún no tiene título) ha pasado del 22 de diciembre de 2022 al 9 de junio de 2023. Cambios que se expanden a un año, y que responden a aligerar el deadline de cada uno de estos proyectos.

En lo que respecta a Transformers, la película que sucede a la marcha de Michael Bay y al afortunado desvío para la saga que supuso Bumbleebee se titula Transformers: Rise of the Beast. La que sería la séptima película en acción real de los juguetes de Hasbro se ambienta en los años 90 y está protagonizada por Anthony Ramos y Dominique Fishback, siendo producida por Entertainment One en conjunto a Skydance. No se sabe mucho más de la trama, salvo por la revelación de Caple Jr. de que se inspiraría en la conocida línea Beast Wars. “Hay diferentes razas de Transformers. En nuestra película en particular, son animales prehistóricos que viajan a través del tiempo y el espacio, y los encontramos aquí en la Tierra”, declaró el director, que espera concluir el rodaje en breve.

La nueva Star Trek, por su parte, es la primera película que auspicia Paramount luego de que Más allá, estrenada en 2016, tuviera un desempeño en taquilla discreto. No se sabe si esta entrega presentará una historia independiente al reboot que impulsó J.J. Abrams (ejerciendo aquí de productor ejecutivo) o por el contrario retomará las andanzas del capitán Kirk que interpreta Chris Pine y compañía. Afortunadamente, que haya costado tanto poner en pie un nuevo largometraje no ha derivado en que la marca pierda presencia mediática: desde el lanzamiento de Star Trek: Discovery, Paramount+ se ha convertido en el hogar múltiples spin-offs que ilustran que la franquicia está muy viva.

“Es crucial saber hacia dónde nos dirigimos para la salud de la franquicia en general”, ha declarado Robbins. “No hay duda de que las grandes películas en salas son el faro que guía a las franquicias. Estamos en ello, y realmente no tengo nada que decir porque estoy esperando al desarrollo. Estoy deseando ponerme a ello; aún no estamos ahí, pero llegaremos pronto”.

