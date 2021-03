Paramount prepara otra película de ‘Transformers’ (una más) con el guionista de ‘The Defenders’

La asociación entre Hasbro y Paramount ha conducido a dos franquicias en las que la major tiene depositada una fe inmensa, hay quien diría que insensata. Una, G.I. Joe, aún no ha dado sus frutos debido a que se están desarrollando varios films al mismo tiempo, mientras que la otra ya ha confirmado su atractivo en taquilla. Se trata, claro, de Transformers, prolongada a través de cinco películas de Michael Bay y una de Travis Knight; esta última, Bumblebee, mostró a sus productores que la batalla de Autobots y Decepticons no tenía por qué saturar al público si se encontraban nuevos ángulos para desarrollar la historia, y provocó que los siguientes pasos para la franquicia fueran mucho más variados.

En esta nueva fase cabe enclavar la anunciada precuela de animación a cargo de Josh Cooley (recién llegado de Toy Story 4) y un reboot dirigido por Steven Caple Jr. (Creed II). Al margen de estos dos proyectos, The Hollywood Reporter se hace ahora eco de un tercero: una nueva película de Transformers escrita por Marco Ramirez (guionista de Sons of Anarchy y showrunner de The Defenders en Netflix) y dirigida por Angel Manuel Soto. El nombre de este cineasta no es muy conocido en España, pero el año pasado obtuvo el premio especial del jurado en el Festival de Sundance por su aclamado drama social Charm City Kings.

La película de Soto y Ramirez no tiene argumento definido, pero sí se ha insinuado que la historia se mantendría alejada de la línea principal de personajes que han trazado los Transformers de Bay y Knight. Es decir, que no habría rastro de Bumblebee, y está por determinar qué relación guardaría con los otros proyectos mencionados. El film se halla en una fase muy temprana de su desarrollo (aún no tiene productor asignado siquiera, pero es de esperar que Lorenzo di Bonaventura se apunte a la fiesta), y forma parte de un ambicioso plan de la major para impulsar historias que puedan abrirse a nuevas plataformas. Por ejemplo, su servicio de streaming recién acuñado, Paramount+.