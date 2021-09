Para alegría del mundo, Nicolas Cage asegura que nunca se va a retirar del cine

Desde principios de los 80, Nicolas Cage no ha dejado de hacer películas. Es decir, que lleva unos cuarenta años con nosotros: algo que tampoco supone una excepcionalidad dada la edad del actor (en enero cumplió los 57), pero es que estas cifras no abordan la enorme cantidad de cine que ha hecho. Cine bueno y malo, de gran presupuesto y serie B, que más allá de la recepción crítica y comercial se ha beneficiado de un actor que lo da todo por sistema. No es ningún secreto que este ritmo estajanovista se incrementó sensiblemente en la primera década de los 2000 debido a los problemas financieros de Cage, y quizá por ello el actor se muestre estos días interesado en tomarse un descanso.

Así lo ha afirmado para Entertainment Weekly, dejando caer que una vez concluya el rodaje de sus dos próximas películas incurrirá en una merecida pausa. ¿Implica esto que Cage no descarta la jubilación? En absoluto, pues el actor ha aclarado en seguida que no va a retirarse nunca. “No, no, no. Eso no puede ocurrir”. Y más teniendo en cuenta el punto tan interesante en el que se halla su carrera, a medio camino entre un renacimiento crítico impulsado por Mandy, Color Out of Space o la aclamada Pig, y una asimilación de su propia condición de meme andante que le ha llevado a protagonizar The Unbearable Weight of Massive Talent: película a estrenarse en 2022 donde se interpreta a sí mismo y que no quiere ver porque “es una fumada muy gorda”.

Pero volviendo a su negativa a jubilarse, Cage asegura que “el cine es como un ángel de la guarda para mí, y lo necesito”. “Estoy más sano cuando trabajo, necesito un lugar positivo para expresar mi experiencia vital, y el cine me lo ha dado. Así que nunca me voy a retirar. ¿Cuántas llevamos ahora, 117 películas?”. Cage necesita el cine tanto como nosotros lo necesitamos a él, y las producciones tan chifladas en las que se implica. Esta entrevista viene, de hecho, al hilo del próximo estreno de Prisoners of Ghostland, para la cual el actor se ha aliado con un cineasta tan inclasificable como Sion Sono.

“Lo curioso es que, cuando la gente decía ‘trabajas demasiado’, mi argumento era ‘me gusta trabajar y es sano, soy feliz cuando trabajo, y por cierto, tipos como Cagney y Bogart hacían cientos de películas’”. En este punto, recuerda una anécdota divertida: “Jerry Lewis era uno de mis amigos, y él y yo íbamos a cenar juntos, y me decía ‘¿cuántas películas llevas?’, y yo le decía ‘unas 100, ¿cuántas tienes tú?’, ‘tengo 40, ¿así que tienes el doble que yo?’, ‘bueno, no lo sabía, Jerry’”. Cage ya tiene más del doble de películas que Jerry Lewis, y es probable que dentro de poco alcance el triple o incluso el cuádruple.

