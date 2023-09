El regreso de Paquita Salas a las redes sociales a partir de una escena que se ha hecho viral

A partir de los acontecimientos en torno a la huelga de hambre de la madre de Luis Rubiales, los usuarios de las redes sociales han compartido todo tipo de reacciones, entre las que se encuentra la comparación con una de las series de España más aclamada por el público, 'Paquita Salas'.

Esta comedia de Javier Calvo y Javier Ambrossi está protagonizada por actores como Brays Efe, Belén Cuesta, Lidia San José o Yolanda Ramos. Los personajes a los que interpretan todos ellos se han hecho eco en la red social X, antes conocida como Twitter, a partir de una icónica escena de la serie con la que una usuaria de la red ha comparado estos acontecimientos.

La comparación viral con Paquita: "¡Claro que me como la tarta!"

La secuencia compartida en X pertenecen a uno de los capítulos más surrealistas de la temporada 3 de 'Paquita Salas' en el que su protagonista tiene que lidiar con un sinfín de problemas. El equipo de PS Management se desplaza a Navarrete (La Rioja) para velar a la difunta madre de Paquita y huir de las preguntas de la prensa sobre el escándalo de Belinda Washington, una actriz representada por el equipo que se vio muy afectada cuando se filtraron unas imágenes íntimas suyas en un programa de televisión.

Con el ataúd de la madre de Paquita en mitad del salón y todos los medios intentando conseguir las declaraciones de Belinda Washington en la puerta de su casa, la representante alza la voz y empieza a dar órdenes muy claras acerca de cuál va a ser el modus operandi del equipo ante toda esta problemática situación: "¡Todo el mundo contra las paredes! De aquí no sale nadie. Cerramos puertas y ventanas".

Ante el desconcierto de todos los personajes presentes en el luto de la madre de Paquita, esta advierte entre voces las terribles consecuencias que tendrá para cualquiera de ellas si se atreven a salir de la casa: "Si alguien habla o se levanta una voz por encima de la otra en esta casa (...) esa persona sale con mi madre compartiendo ataúd y fíjate que es pequeño! ¡Y si lo tengo que picar, lo pico!”.

¡Me como la tarta y lo que me dé a mí la gana! Tráeme nata

Los dulces, tan queridos por la protagonista, no llegan hasta el final de la escena. Paquita Salas, en mitad de un episodio de ansiedad por toda la situación que la rodea a ella y a sus seres queridos, decide comerse una tarta desesperadamente: "¡Y ahora me como la tarta, claro que me como la tarta! ¡Me como la tarta y lo que me dé a mí la gana! Tráeme nata".

