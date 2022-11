Palmarés de FICX 2022: 'Metronom' triunfa en Gijón junto a 'Rimini', de Ulrich Seidl

La 60ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) ha concluido con un palmarés repartido entre la celebración de las nuevas voces y la consagración de autores reputados, una tónica compartida por la programación del certamen asturiano. En los últimos años, el FICX divide su Sección Oficial en tres apartados competitivos (Retueyos, Albar y Tierres en Trance), con sus propios jurados y premios.

Metronom, la primera película de ficción del cineasta rumano Alexandru Belc, ha ganado con su historia de juventud, música y represión ambientada en la Bucarest de los años 70 el máximo galardón de Retueyos, la sección dedicada a los descubrimientos. Allí también competía el drama alcohólico To Leslie, cuyos protagonistas Andrea Riseborough y Marc Maron han logrado los premios de interpretación.

La comedia negra argentina Estertor, una de nuestras favoritas del certamen, se ha llevado el premio a la distribución de Retueyos, mientras que en Albar, la sección de 'maderas nobles' dedicada a autores ya conocidos, ha sido para La novelista y su película, la nueva película de coreano Hong Sang-soo, uno de los cineastas más queridos del festival, donde siempre se lleva premio.

Si Rimini, del austriaco Ulrich Seidl, ha sido una de las películas más impactantes y comentadas del FICX 2022, ha quedado demostrado en el palmarés con el premio de mejor largometraje dentro de la sección Albar. También que el Premio Especial del Jurado de esta sección, The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft de Werner Herzog, ha conquistado a los espectadores gijoneses con el Premio del Público.

Este es el palmarés completo de la 60º edición del Festival Internacional de Cine de Gijón:

RETUEYOS. MEJOR LARGOMETRAJE: Metronom, de Alexandru Belc

RETUEYOS. MEJOR ACTRIZ: Andrea Riseborough por To Leslie

RETUEYOS. MEJOR ACTOR: Marc Maron por To Leslie

RETUEYOS. PREMIO A LA DISTRIBUCIÓN: Estertor, de Sofía Jallinsky y Basovih Marinaro

ALBAR. MEJOR LARGOMETRAJE: Rimini, de Ulrich Seidl

ALBAR. PREMIO ESPECIAL DEL JURADO: The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft, de Werner Herzog

ALBAR. PREMIO A LA DISTRIBUCIÓN: La novelista y su película, de Hong Sang-soo

TIERRES EN TRANCE. PREMIO FIPRESCI AL MEJOR LARGOMETRAJE: Anhell69, de Theo Montoya

TIERRES EN TRANCE. PREMIO FIPRESCI A LA MEJOR DIRECCIÓN: Claudia Sainte-Luce por El reino de Dios

MEJOR CORTOMETRAJE: La niña mártir, de María Pérez Sanz

Más información y resto del palmarés en la página del festival.

