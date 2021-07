Thierry Frémaux, mandamás del Festival de Cannes, su cara más visible, se encargaba de repetirlo en casi cada proyección que presentaba: “En el futuro podremos decir, yo estuve ahí”. La 74 edición del festival cinéfilo más importante y mediático del mundo era una edición histórica. La primera después de la pandemia, una ambiciosa celebración del cine, con más títulos, menos acreditados y todas las estrellas que pudieron reunir. Matt Damon lloró. Y muchos nos emocionamos por este regreso triunfal de los grandes autores.

A pesar de las incomodidades necesarias por la covid (tests de saliva cada 48 horas, problemas con los certificados, mascarilla obligatoria, una web de entradas que funcionaba cuando quería), el Festival acabó sin grandes sobresaltos entre el público y con bellísimos títulos en pantalla. Por eso Cannes es Cannes.

Había propuestas muy arriesgadas, como Titane, de Julia Ducornau, Annette, de Léos Carax, Benedetta, de Paul Verhoeven, Nahid’s Knee, de Nadav Lapid; también poéticas, Memoria, de Apichatpong Weerasethakul; Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi… dramas sociales (La fracture, de Catherine Corsini) y vitales (Tre Piani, de Nanni Moretti; Tout s’est bien passé, de François Ozon); y hasta comedias románticas (The Worst Person in the World, de Joachim Trier).

El jurado, presidido por Spike Lee, y compuesto por Mélanie Laurent, Maggie Gyllenhaal, Mati Diop, Jessica Hausner, Mylène Farmer, Tahar Rahim, Kleber Mendonça Filho y Song Kang-ho, no lo tuvo fácil en un gran año. Un año de celebración. Histórico. Y Spike la lió un poco en la ceremonia, para que el año fuera aún más histórico: empezando por soltar, sin querer, lost in translation, la Palma de Oro a Titane, de Julia Ducournau (que llegará a los cines españoles el 8 de octubre). Segunda Palma de Oro a una mujer en los 74 años de historia del Festival. ¡Viva! El resto, muy repartido.

A continuación, el palmarés completo del Festival de Cannes 2021:

SECCIÓN OFICIAL

Palma de Oro: Titane, de Julia Ducournau

Gran Premio del Jurado ex aequp: A Hero, de Asghar Farhadi y Compartment N6, de Juho Kuosmanen

Mejor dirección: Annette, de Léos Carax

Mejor actor: Caleb Landry Jones, por Nitram

Mejor actriz: Renate Reinsve, por The Worst Person in the World

Mejor guión: Ryûsuke Hamaguchi y Takamasa Oe por Drive My Car

Premio del Jurado ex aequo: Ahed's Knee, de Nadav Lapid y Memoria, de Apichatpong Weerasethakul

Cámara de Oro (mejor ópera prima): Murina, de Antoneta Alamat Kusijanovic

Mejor cortometraje: All the Crows in the World, de Tang Yi

Mención especial mejor cortometraje: Céu de Agosto, de Jasmin Tenucci

Razzhimaya Kulaki, ganadora de Una cierta mirada. Festival de Cannes

En la segunda sección más importante del Festival, Una cierta mirada, este año competían 20 películas, seis de ellas, óperas primas. El jurado, presidido por Andrea Arnold, y acompañada por la cineasta Mounia Meddour, la actriz Elsa Zylberstein y los directores Daniel Burman y Michael Covino, celebró la valentía y originalidad de los proyectos.

UN CERTAIN REGARD

Mejor película: Razzhimaya Kulaki (Unclenching The Fists), de Kira Kovalenko

Premio del jurado: Grosse Freiheit (Great Freedom), de Sebastian Meise

Premio conjunto: Bonne Mère (Good Mother), de Hafsia Herzi

Premio a la valentía: La civil, de Teodora Ana Mihai

Premio a la originalidad: Lamb, de Valdimar Jóhannsson

Mención especial del jurado: Noche de fuego (Prayers for the Stolen), de Tatiana Huezo