Palmarés de los MTV Movie & TV Awards: triunfo para ‘Bruja Escarlata y Visión’ (y Agatha)

La temporada de premios ya ha concluido, con Nomadland como estaba previsto habiendo triunfado en la pasada ceremonia de los Oscar. Y no obstante, a modo de apéndice, aún quedan galardones por entregar: son los MTV Movie & TV Awards, que cada año se encargan de recompensar lo mejor del cine y las series a través de las categorías más 'disfrutonas' que podamos imaginar. Mejor dúo, mejor pelea, mejor momento musical... incluso algo llamado "Mejor héroe".

Como resultado de estas categorías tan atípicas, los MTV Movie & TV Awards no dudan en plegarse cada año al audiovisual con mayor seguimiento entre el público, y 2021 no ha sido la excepción con una victoria inapelable para Marvel. Las primeras series en recalar en Disney+ se han llevado, así, buena parte de los galardones, aun cuando la recepción crítica de Falcon y el Soldado de Invierno fue sustancialmente diferente a la de Bruja Escarlata y Visión. Pero ha dado igual: el Falcon de Anthony Mackie es el Mejor héroe y el dúo que forma con Sebastian Stan el Mejor dúo, mientras que Elizabeth Olsen y Kathryn Hahn han salido victoriosas por su correspondiente aparición en el MCU.

La ceremonia se celebró en el Palladium de Los Ángeles ayer 16 de mayo, con Leslie Jones (que posteriormente ganaría un premio por El rey de Zamunda) ejerciendo de presentadora. Similarmente a los Oscar, la gala se desarrolló de forma presencial con el público portando mascarillas, pero a diferencia de los Oscar esta sí recompensó póstumamente a Chadwick Boseman por su interpretación en La madre del blues. Puedes ver el palmarés bajo estas líneas, en negrita el nombre de los ganadores.

Mejor película

Borat, película film secuela

Judas y el mesías negro

Una joven prometedora

Soul

A todos los chicos: Para siempre

Mejor serie

Los Birdgerton

Bruja Escarlata y Visión

Cobra Kai

Emily en París

The Boys

Mejor interpretación en cine

Carey Mulligan por Una joven prometedora

Chadwick Boseman por La madre del blues

Daniel Kaluuya por Judas y el mesías negro

Sacha Baron Cohen por El juicio de los 7 de Chicago

Zendaya por Malcolm & Marie

Mejor interpretación en serie

Anya Taylor-Joy por Gambito de dama

Elizabeth Olsen por Bruja Escarlata y Visión

Elliot Page por The Umbrella Academy

Emma Corrin por The Crown

Michaela Coel por Podría destruirte

Mejor héroe

Anthony Mackie por Falcon y el Soldado de Invierno

Gal Gadot por Wonder Woman 1984

Jack Quaid por The Boys

Pedro Pascal por The Mandalorian

Teyonah Parris por Bruja Escarlata y Visión

Mejor beso

Chase Stokes & Madelyn Cline en Outer Banks

Jodie Comer & Sandra Oh en Killing Eve

Lily Collins & Lucas Bravo en Emily en París

Maitreyi Ramakrishnan & Jaren Lewison en Yo nunca

Regé-Jean Page & Phoebe Dynevor en Los Bridgerton

Mejor interpretación cómica

Annie Murphy por Schitt's Creek

Eric Andre por Un mal viaje

Issa Rae por Insecure

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Leslie Jones por El rey de Zamunda

Mejor villano

Aya Cash por The Boys

Ewan McGregor por Aves de presa

Giancarlo Esposito por The Mandalorian

Kathryn Hahn por Bruja Escarlata y Visión

Nicholas Hoult por The Great

Interpretación impactante

Antonia Gentry por Ginny & Georgia

Ashley Park por Emily en París

Maria Bakalova por Borat, película film secuela

Paul Mescal por Normal People

Regé-Jean Page por Los Bridgerton

Mejor pelea

Batalla final de Aves de presa

Duelo final de Cobra Kai

Starlight, Reina Maeve y Kimiko vs Stormfront de The Boys

Wanda vs Agatha de Bruja Escarlata y Visión

Batalla final contra Steppenwolf en La Liga de la Justicia de Zack Snyder

Interpretación más inquietante

Elizabeth Moss por El hombre invisible

Jurnee Smollett por Territorio Lovecraft

Simona Brown por Detrás de sus ojos

Victoria Pedretti por La maldición de Bly Manor

Vince Vaughn por Este cuerpo me sienta de muerte

Mejor dúo

Barb & Star en Barb & Star Go to Vista del Mar

Falcon & Soldado de Invierno en Falcon y el Soldado de Invierno

Din Djarin & Grogu en The Mandalorian

Emily & Mindy en Emily en París

Borat & Tutar en Borat, película film secuela

Mejor momento musical

Wildest Dreams en Los Bridgerton

I Wanna Rock en Cobra Kai

Agatha All Along en Bruja Escarlata y Visión

Beginning, Middle, End en A todos los chicos: Para siempre

Lost in the Wild en Mi primer beso 2

Stand by Me en De amor y monstruos

Edge of Great en Julie and the Phantoms

Brown Skin Girl en Black is King

Reconocimiento especial

Generation Award a Scarlett Johansson

Comedic Genius Award a Sacha Baron Cohen