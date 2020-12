Palmarés completo de los Premios del Cine Europeo EFA 2020 (33th European Film Awards)

A su paso por diversos festivales Druk (Another round), dirigida por Thomas Vinterberg, no ha dejado de cosechar elogios. Esta disección de la masculinidad y el alcoholismo contaba con un reparto mayúsculo ya premiado en el Festival de San Sebastián, y donde destacaba Mads Mikkelsen en uno de los grandes papeles de su carrera. Esta noche, durante la gala de los Premios del Cine Europeo (que celebraban su edición número 33), el film de Vinterberg ha continuado con su racha al alzarse como el gran triunfador, obteniendo hasta cuatro galardones correspondientes a Mejor película, Mejor dirección para Vinterberg, Mejor actor para Mikkelsen, y Mejor guion para Vinterberg y su colaborador Tobias Lindholm.

Más allá del éxito de Druk (que se estrenará en España en 2021), cabe señalar que la española Marta Nieto no ha ganado finalmente el premio a Mejor actriz al que optaba por Madre, habiendo ido a parar este galardón a manos de Paula Beer porOndina. Como tampoco, siguiendo con el cine español, ha conseguido Ventajas de viajar en tren el premio a Mejor película europea, pero Josep sí ha sido nombrada Mejor película de animación. Por lo demás, 2020 ha sido el primer año en que los EFA cuentan con una categoría llamada 'Premio a la innovación narrativa', donde el crítico y realizador Mark Cousins ha sido homenajeado por su labor en el documental Women Make Film.

Puedes consultar el resto de ganadores bajo estas líneas, siendo destacados con negrita en cada lista de nominados.

MEJOR PELÍCULA EUROPEA

Druk (Another round), de Thomas Vinterberg

Berlin Alexanderplatz, de Burhan Qurbani

Corpus Christi, de Jan Komasa

Martin Eden, de Pietro Marcello

El pájaro pintado, de Václav Marhoul

Ondina, de Christian Petzold

MEJOR DIRECCIÓN

Thomas Vinterberg, por Druk (Another round)

Agnieszka Holland, por Charlatan

Jan Komasa, por Corpus Christi

Pietro Marcello, por Martin Eden

François Ozon, por Verano del 85

Maria Sødahl, por Hope

MEJOR ACTRIZ

Marta Nieto, por Madre

Ane Dahl Torp, por Charter

Natasha Berezhnaya, por DAU. Natasha

Andrea Bræin Hovig, por Hope

Nina Hoss, por My little sister

Paula Beer, por Ondina

MEJOR ACTOR

Mads Mikkelsen, por Druk (Another round)

Bartosz Bielenia, por Corpus Christi

Viggo Mortensen, por Falling

Goran Bogdan, por Father (Otac)

Elio Germano, por Hidden Away (Volevo Nascondermi)

Luca Marinelli, por Martin Eden

MEJOR GUION

Costa-Gavras, por Adults in the room

Thomas Vinterberg y Tobias Lindholm, por Druk (Another round)

Damiano y Fabio d'Innocenzo, por Bad tales (Favolacce)

Martin Behnke y Burhan Qurbani, por Berlin Alexanderplatz

Mateus Pacewicz, por Corpus Christi

Pietro Marcello y Mauricia Braucci, por Martin Eden

EUROPEAN DISCOVERY (PREMIO FIPRESCI)

Full Moon, de Nermin Hamzagic

Gagarine, de Fanny Liatard y Jérémy Trouilh

Instinct, de Halina Reijn

Isaac, de Jurgis Matulevicius

Jumbo, de Zoé Wittock

Sole, de Carlo Sironi

MEJOR DOCUMENTAL EUROPEO

Acasa, de Radu Ciorniciuc

Collective, de Alexander Nanau

Gunda, de Viktor Kossakovsky

Little Girl, de Sébastien Lifshitz

Saudi Runaway, de Susanne Regina Meures

The Cave, de Firas Fayyad

MEJOR COMEDIA EUROPEA

Ventajas de viajar en tren, de Aritz Moreno

Ladies of Steel, de Pamela Tola

Un triomphe, de Emmanuel Courcol

MEJOR PELÍCULA EUROPEA DE ANIMACIÓN

Calamity, de Rémy Chayé

Josep, de Aurel

Klaus, de Sergio Pablos

The Nose or The Conspiracy of Maverics, de Andrey Khrzhanovsky

PREMIO A LA INNOVACIÓN NARRATIVA

Mark Cousins, por Women Make Film