Pablo Larraín no cree que sea la persona adecuada para dirigir el biopic de Britney Spears

En 2016, Pablo Larraín revolucionó lo que entendíamos por biopic con Jackie, su aproximación a la vida de Jacqueline Kennedy. Descartando trazar una panorámica de la vida de la Primera Dama estadounidense, el chileno optó por concentrar la trama en un periodo de tiempo mínimo, que aún así sirviera para reflejar a la perfección su carácter. Es una estrategia semejante a la que años después ha seguido en Spencer, centrada en la vida de Diana Spencer, ciñendo el argumento a unas ficticias vacaciones donde afloraron todos los conflictos de la princesa de Gales con respecto a su posición dentro de la familia real británica. La conocida popularmente como Lady Di está interpretada por Kristen Stewart, y las críticas han coincidido en elogiar tanto su trabajo.

Spencer se estrena en España este 19 de noviembre, y Larraín se encuentra ahora mismo promocionando la película al tiempo que le da vueltas a cuál podría ser el siguiente proyecto de su carrera. Internet ya lo ha pensado por él: debido a su fijación por mujeres históricas marcadas por la tragedia, hay quien cree que lo más lógico sería terminar esta hipotética trilogía con un film centrado en Britney Spears. La vida de esta estrella del pop supone un fenómeno mediático tan fascinante como angustioso, que cubre tanto la salud mental como prolongados litigios en los tribunales por la tutela de su fortuna contra su padre. Un material, sin duda, susceptible de convertirse en una película del gusto de Larraín.

Slash Film le ha preguntado al firmante de Neruda si se plantea continuar Jackie y Spencer como una trilogía. Larraín se muestra muy dubitativo: “Es posible, es posible. No estoy seguro aún… he estado ocupado, pero es posible que ocurra. No es algo en lo que esté pensando específicamente en este momento, pero estamos discutiendo y leyendo, simplemente pensando. Veremos”. Es entonces cuando el entrevistador le comenta la posibilidad de que dirija un biopic sobre Britney Spears, algo que por lo visto nunca le habían sugerido directamente, y que ha suscitado una respuesta tan hilarante como lógica.

“¿Queréis que haga una película sobre Britney Spears?”, exclama Larraín, sorprendido. “Vale, pero sería como un documental porque ella está viva… ¿cómo se hace eso? ¿Coges una actriz para que la interprete, o sería ella quien se interpretara a sí misma?”. Siendo lo más fácil que otra actriz encarnara a Spears para la pantalla, el director ha descartado la idea rápidamente. “Sí, no creo que sea la persona adecuada para ser esa película”. De modo que, por mucho que le duela al público, Larraín seguirá pensando quién es el personaje idóneo para centrar en él otra "fábula a partir de una tragedia verdadera”, como reza el rótulo inicial de Spencer.

