Owen Wilson protagonizará la nueva versión de ‘La mansión encantada’ de Disney

Fue en 2003, hace casi veinte años, cuando Disney apostó a lo grande por las atracciones que llevaban décadas haciendo vibrar al público en sus parques temáticos, y tras el discreto precedente de Osos a todo ritmo estrenó tanto Piratas del Caribe: La maldición de la perla negra como La mansión encantada. De todos estos films inspirados en instalaciones del parque fue Piratas del Caribe el más exitoso con diferencia, de modo que la Casa del Ratón se limitara a producir secuelas del mismo, no volviendo a recurrir a otras zonas del parque hasta Tomorrowland y la reciente Jungle Cruise. Esta última, por cierto, ha tenido un gran desempeño en taquilla pese a su estreno simultáneo en Disney+, y certifica que sigue siendo buena idea hacer cine a partir de atracciones.

Ese es el pensamiento que impulsa una nueva versión de La mansión encantada, que lleva tiempo en preproducción y tenía a LaKeith Stanfield y Tiffany Haddish (actualmente acaparando aplausos en el Festival de Venecia gracias a The Card Counter) en conversaciones para ser los protagonistas. Ahora The Hollywood Reporter confirma que están a bordo, paralelamente a revelar que Disney también ha fichado a Owen Wilson en un papel destacado. Lo último que hemos visto de Wilson es su celebrado papel de Mobius en Loki, aunque pronto nos reencontraremos con él en La crónica francesa de Wes Anderson y en Marry Me, que protagoniza junto a Jennifer Lopez.

Dado que Stanfield y Haddish compondrán el nuevo matrimonio que llega a la casa embrujada (el que estaba originalmente encabezado por Eddie Murphy), es de esperar que Wilson interprete a uno de los fantasmas, en sintonía al personaje que encarnó para Noche en el museo. La mansión encantada empieza a rodarse este mes de octubre en Atlanta y está escrita por Katie Dipold, guionista del reboot femenino de Cazafantasmas. Su director es Justin Simien, que luego de dirigir Bad Hair y Queridos blancos (tanto la película como la serie) ha firmado con la major un contrato que además de este film se amplía a la próxima serie de Lando en Disney+, protagonizada presuntamente por Donald Glover.

