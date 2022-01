Otra película de Pixar al streaming: ‘Red’ se estrenará en Disney+

De cara a sobreponerse a la pandemia del coronavirus, Disney ha replicado la estrategia de otras majors de dar preeminencia al streaming. De ahí que Disney+ se haya convertido en un activo indispensable para la compañía, y haya sido el protagonista de varias decisiones que incomodaban tanto a los exhibidores como a cierta fracción de los espectadores. Todo empezó con Mulan y su llegada a Disney+ dentro de Acceso Premium, ocurriendo lo mismo con otros estrenos como Viuda Negra mientras que, curiosamente, la Casa del Ratón le reservaba una suerte aún más ingrata a las producciones de Pixar.

Mientras que las películas auspiciadas por Walt Disney Animation (caso de Raya y el último dragón y la reciente Encanto) han pasado por cines, no ha ocurrido lo mismo con las desarrolladas por Pixar, uno de los estudios más prestigiosos que la major tiene en nómina. Esto no ha impedido, sin embargo, que todas las películas de la factoría se estrenen directamente en Disney+ sin coste adicional: pasó con Soul, pasó con Luca, y según acabamos de enterarnos va a pasar con Red. La próxima película de Pixar, que no ha variado su fecha de estreno para este 11 de marzo pero que se saltará los cines en su recorrido.

Es fácil achacar la decisión al incremento de contagios por COVID-19 (los mismos que parecen haber conducido al enésimo aplazamiento de Morbius, del 28 de enero al 1 de abril), pero no deja de ser un gesto llamativo, y que mueve a sospechar de una tendencia. La otra película que Pixar tiene previsto estrenar este año es Lightyear, spin-off de Toy Story, teniendo fijada su fecha para el 17 de junio, en teoría, para cines. Esperemos que esto siga así, pero por lo pronto habrá que conformarse con ver Red desde el hogar: un lanzamiento por otra parte muy esperado al tratarse del primer largometraje de Domee Shi.

Esta realizadora debutó en Pixar con el corto galardonado con el Oscar Bao, y los tráilers de Red dan cuenta de un look bastante distintivo para la factoría, volcado en relatar la historia de Mai: una niña que descubre que pesa sobre ella una maldición familiar. Según esta maldición, cada vez que se emociona se convierte en un gigantesco panda rojo, con los dolores de cabeza correspondientes.

