Oscar Isaac recuerda con tristeza 'X-Men: Apocalipsis': "Me hubiera gustado que fuera una película mejor"

Tener grandes poderes, un origen incierto y relación con el Antiguo Egipto. Cualquiera diría que apenas hay diferencias entre los dos personajes que ha interpretado Oscar Isaac dentro de Marvel, Apocalipsis y Caballero Luna. Sin embargo, para el actor el resultado no fue el mismo en la película de los X-Men que en la serie que ahora protagoniza en Disney+.

Más allá de los kilos de maquillaje que tuvo que llevar encima, la mejorable taquilla que tuvo y las críticas que lo catalogaron de uno de los villanos más flojos, el actor asegura recordar la película con cierto cariño, aunque no puede evitar lamentarse del resultado final: "Me hubiera gustado que fuera una película mejor. Y que hubieran cuidado un poco más al personaje, pero esos son los riesgos", comentaba Isaac en una entrevista.

Uno podría pensar que Isaac no se lamenta de su participación en la película por ser educado, porque le abrió le puerta de Marvel antes que Caballero Luna o simplemente porque es así, pero lo cierto es que el actor tiene otra razón de peso por la cual aceptó el proyecto en primera instancia: "No reniego de ella. Sé exactamente lo que quería hacer y las razones por las que lo hice. Había estos increíbles actores involucrados con los que realmente quería trabajar, James McAvoy y Michael Fassbender y Jennifer Lawrence. Yo coleccionaba X-Men mientras crecía, y me encantaba Apocalipsis, me parecía un personaje tan raro y extraño", confiesa Isaac.

El actor se sentía orgulloso de trabajar con el magnífico reparto que reunía a los X-Men, aunque lo cierto es que poco pudo interactuar con ellos por culpa de las miles de prótesis que llevaba consigo para dar vida al personaje: "No puedo ver a nadie. Todos estos actores con los que quería trabajar, ni siquiera puedo ver quiénes son", añadiría el actor de Dune.

Sin tanto maquillaje y vestuario y con mucha más libertad, Oscar Isaac se ha colocado como uno de los grandes nombres de este 2022 gracias a Caballero Luna, la serie de Marvel para Disney+ en la que interpreta a un hombre con problemas para recordar su pasado y saber quién es realmente, a pesar de que unos poderes sobrenaturales comienzan a despertar en él.

