Oscar 2022: películas nominadas, polémicas, horario de la alfombra roja y dónde ver la gala de premios de Hollywood

Llegó la gran noche de Hollywood. La 94ª edición de los premios de la Academia, los Oscar 2022, se entregan esta noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde todo está listo para recibir a las estrellas en la alfombra roja.

Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes son las presentadoras de una gala que dará comienzo a las 2:00am de la noche del domingo al lunes 28 de marzo, hora española peninsular. Claro que, un par de horas antes del inicio oficial de la ceremonia, el desfile de actores y actrices por la alfombra roja se encargará de vestir de glamour la noche. Todo ello podrá seguirse en nuestro país a través de Movistar Plus+.

¿Cuáles son las nominadas favoritas?

El poder del perro, el western dirigido por Jane Campion con Benedict Cumberbach como protagonista, es el título que acumula más nominaciones: un total de 12. De hecho, se trata de la primera película dirigida por una mujer que suma más de diez candidaturas, mientras que Campion es la primera directora que consigue más de una nominación en la categoría (fue candidata en 1994 por El piano).

No obstante, lo que parecía que podía ser un paseíllo para El poder del perro se ha torcido en los últimos días con la remontada que ha pegado CODA, el filme familiar dirigido por Sian Heder que, de repente, podría hacerse con el máximo galardón tras haber triunfado en el Festival de Sundance el año pasado. Está claro que, como mínimo, Troy Kotsur es el claro favorito para llevarse el premio de mejor actor de reparto por este título.

Ya puestos, resaltemos que la luminosa Ariana DeBose es la mejor posicionada para ganar el Oscar de mejor actriz de reparto por West Side Story. Un premio tan cantado como el de Jessica Chastain como mejor actriz protagonista por Los ojos de Tammy Faye. En cuanto a mejor actor protagonista, Will Smith casi acaricia la estatuilla por El método Williams, para desgracia de Benedict Cumberbatch. Pero siempre puede haber sorpresas, claro.

Aquí puedes consulta todas las nominaciones de los Oscar 2022, y no te pierdas nuestras predicciones a la hora de hacer tu propia quiniela.

¿Qué españoles hay nominados?

Atención a la categorías que podrían tener ganadores españoles este año. Penélope Cruz está nominada por Madres paralelas como mejor actriz protagonista, Javier Bardem como mejor actor protagonista por Being the Ricardos, el compositor Alberto Iglesias en la categoría de mejor música original por su partitura para Madres paralelas y el director Alberto Mielgo como autor del corto de animación The Windshield Wiper, junto a su productor Leo Sánchez.

¿Alguna polémica a tener en cuenta?

Más allá de lo cinematográfico, casi cada detalle que rodea a los Oscar se presta a generar controversia y polémicas entre los profesionales y aficionados al cine. Con todo, parece que este año la Academia se ha esforzado notablemente en tomar decisiones llamadas a enfadar a bastante gente. ¿La más dañina de todas? Dejar fuera de la emisión en directo de la gala la entrega de determinadas categorías, cuyos ganadores se verán en montajes resumidos durante la retransmisión.

Las categorías que han sido marginadas son Mejor montaje, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor banda sonora original, Mejor diseño de producción, Mejor corto documental, Mejor corto de animación y Mejor corto de acción real. Algunas estrellas, como Jessica Chastain, no han tenido reparos en expresar públicamente su rechazo ante la medida anunciando un boicot a la alfombra roja y se esperan más protestas que pueden afectar a la gala.

