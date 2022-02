Oscar 2022: Los fans podrán votar por su película y escena favorita a través de Twitter

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas desean que sus premios, los celebérrimos Oscar, lleguen a más público en la ceremonia de entrega que tendrá lugar el domingo 27 de marzo. Una mayor audiencia que también podría traducirse en un intento de ser más interactivos y lograr el favor del público más joven. Por ello han recurrido a las redes sociales y, concretamente a Twitter, para que los fans puedan votar por su película favorita de entre todas las estrenadas el pasado 2021. Y puede ser cualquiera, esté entre las nominadas a algún Oscar o no.

La ganadora se dará a conocer en la misma gala de entrega de premios, según ha explicado Meryl Johnson, vicepresidenta de marketing digital de la Academia. El periodo de votación será del 14 de febrero al 3 de marzo usando el hashtag #OscarsFanFavorite y #Sweepstakes, y a través de Twitter o de la página que la Academia de Hollywood ha habilitado a tal efecto, oscarsfanfavorite.com.

Cada usuario podrá votar un máximo de 20 veces al día, e incluso se sorteará un premio para los participantes. Habrá tres afortunados que tendrán el honor de asistir a la ceremonia del año siguiente para presentar un premio, se especula con que sea el de esta misma nueva categoría, con la posibilidad de llevar invitados y con todos los gastos de viaje pagados.

Aunque por aquí no nos hagamos ilusiones, Además de tener 18 años o más, la opción de participar, según la larga lista de normas de la Academia, se limita a los residentes "legales" de los 50 estados de Norteamérica y el Distrito de Columbia, Puerto Rico y Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Y lo mismo para la segunda iniciativa impulsada, la de que los usuarios puedan además votar por la mejor escena o momento de su película preferida, también entre el 14 de febrero y el 3 de marzo. La escena elegida se proyectará en la gala de los Oscar.

Aquí el hashtag será #OscarsCheerMoment, y entre todos los internautas participantes cinco serán los ganadores de un lote de obsequios que incluirá durante un año entradas gratis a los cines de su preferencia, suscripciones a servicios de streaming y diversos artículos exclusivos del Museo de la Academia.

¿Será el momento de 'Spider-Man: No Way Home'?

En 2019 la Academia ya tanteó instaurar un Oscar a "la película más popular" como una manera de intentar captar más audiencia al incluir títulos más comerciales, y que a menudo quedan fuera de las nominaciones, sobre todo de las principales categorías. Pero la idea quedó finalmente descartada al encontrarse con el rechazo de gran parte de la crítica y de los propios votantes.

En cuanto a las nuevas distinciones de "Película preferida de los fans" o "mejor escena o momento", quién sabe si quizás con el tiempo acabe también otorgando una estatuilla oficial a sus responsables o productores.

En esta edición, y pese a la gran variedad de películas, parece que ya hay una clara favorita en esta quiniela sin límite máximo de candidatos, y esta no es otra que Spider-Man: No Way Home que está batiendo récords en cines, superando todos los pronósticos, con más de 1.800 millones de dólares recaudados hasta ahora en todo el mundo. Aun así, solo ha recibido una nominación al Oscar, la de efectos visuales.

