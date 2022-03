Oscar 2022: Así ha cambiado Will Smith desde 'Donde te lleve el día', su primera película

En 1992, Will Smith debutaba en el cine con la película Donde te lleve el día, dirigida por Marc Rocco y coprotagonizada junto a otros actores como Dermot Mulroney, Sean Astin y Laura San Giacomo. Un drama criminal sobre las drogas y la adolescencia en la que interpretaba al joven Manny, quien se reunía con King después de que este saliera de la cárcel. Un papel que le llegaba tiempo después de triunfar en su faceta musical como rapero y también después de darse a conocer a través de la célebre serie El príncipe de Bel-Air.

Sus inicios como rapero



Procedente de Filadelfia (Pensilvania, EE UU), Willard Carroll Smith, Jr. comenzaba su trayectoria profesional a finales de los años 80 en el mundo de la música, conocido como The Fresh Prince. Este formaría un grupo junto al productor y DJ Jazzy Jeff, y el experto en beat box Ready Rock C. Sus divertidas canciones de rap no pasarían desapercibidas, otorgando a la banda su primer Grammy. Sin embargo, las malas decisiones de Smith al no pagar impuestos desembocarían en la firma de un contrato con la cadena NBC para protagonizar la sitcom The Fresh Prince of Bel-Air (El príncipe de Bel-Air), que salvaría al norteamericano de la bancarrota.

La fama internacional con 'El príncipe de Bel-Air'



Will Smith alcanzaba una gran popularidad con esta sitcom que protagonizaba entre 1990 y 1996. 148 episodios en los que la familia Banks se adentraba en nuestras casas y cuyo reencuentro se estrenaba en HBO Max en 2020, con el recuerdo del desaparecido tío Phil (James Avery). Las gamberradas de su personaje conquistarían al público y harían que su carrera fuera tan solo en ascenso hacia el estrellato. Una ficción que también sería famosa por la cabecera, una de las propias canciones de Smith.

Su éxito en los blockbusters



El éxito de El príncipe de Bel-Air llevaría a Smith a protagonizar diversos blockbusters estos años en las franquicias Men in Black (Hombres de negro) y Dos policías rebeldes. También formaría parte de las exitosas Independence Day (1996), Wild Wild West (1999), Yo, robot (2004), Hitch: Especialista en ligues (2005), Soy leyenda (2007), Hancock (2009), Escuadrón suicida (2016) o Aladdín (2019), que generaron cientos de millones de dólares en taquilla. Unas ganancias que han provocado que el estadounidense sea uno de los intérpretes más rentables de la actualidad.

Will Smith y sus nominaciones al Oscar



Entre sus papeles más destacables también encontramos el del biopic del boxeador Muhammad Ali. La película Ali (Michael Mann, 2001) supondría la primera nominación a mejor actor para Smith, quien durante su trayectoria sería reconocido en los Emmy, los Globos de Oro y los Grammy. La segunda nominación llegaría en 2007 por su papel en En busca de la felicidad, donde se adentraba en su lado más dramático que también exploraba en películas como Siete almas.

Las memorias más controvertidas



Sus polémicas memorias publicadas en 2021 nos dejaban titulares tan llamativos como que "vomitaba al tener un orgasmo", su planteamiento de suicidio o los pensamientos homicidas contra su padre, después de una vida repleta de violencia ejercida por este. Will Smith también relataba sus problemas conyugales, que llevaron a este a consumir drogas como la ayahuasca o aprender sexo tántrico.

El padre de Venus y Serena Williams



El método Williams es el nuevo biopic del padre de las hermanas Venus y Serena Williams, conocidas como las tenistas más talentosas de todos los tiempos. Un filme en el que se muestra la relación entre estos, la visión de futuro del patriarca y sus curiosos métodos. Smith ya suena en las quinielas para obtener una nueva nominación a los premios Oscar.

