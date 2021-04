Ay, los premios Oscar, con sus alfombras rojas vestidas de Dior y Chanel y su festejo entre números musicales y corrección política. La cita ineludible del cine es, sin duda, una de esas noches subrayadas en el calendario por muchos. Y, a menudo, cegados por su glamour y sus invitados estelares, la disfrutamos obviando que la paridad de género aún no ha llegado a sus categorías principales.

Si hace unos años, la comunidad negra denunciaba la falta de representación racial entre los nominados, la ausencia de mujeres en categorías como la de mejor dirección (ya ni siquiera hablamos de ganar) es otra nefasta manía que se repite año tras año en los galardones de la Academia de Hollywood.

En 2020, tras un 2019 cargado de aclamadas películas dirigidas por mujeres, fueron Martin Scorsese (El irlandés), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood) y Bong Joon-ho (Parásitos) los que se midieron por la preciada estatuilla. Ni Olivia Wilde y sus Súper empollonas, ni Greta Gerwig y sus Mujercitas, ni Lorene Scafaria y sus Estafadoras de Wall Street. Entonces nos preguntábamos qué tiene que hacer una mujer para que la nominen en esta categoría. Ahora afortunadamente nos preguntamos si 2021 será el año en el que la Academia entregue su segundo Oscar a una directora.

2021, año cero

Este 2021, los votantes de los Oscar han hecho historia al nominar por primera vez a dos mujeres en la categoría de mejor dirección: Chloé Zhao (Nomadland) y Emerald Fennell (Una joven prometedora). Además, la primera, que se ha alzado con el Globo de Oro y el BAFTA, tiene muchas papeletas de figurar junto a Kathryn Bigelow en los libros de historia como "la segunda directora de la historia que ganó un Oscar".

Nomadland, con una brillante Frances McDormand como una viuda desempleada que decide echarse a la carretera en una furgoneta cuando el pueblo de Nebraska en el que habitaba desaparece, parte como favorita en las categorías más destacadas de los Oscar 2021. La película podría alzarse, además de con el galardón a mejor dirección, con el de mejor película y mejor actriz. Cabe destacar que Zhao es también la primera mujer de origen asiático en ser nominada en esta categoría.

En cuanto a Una joven prometedora, el debut en el largo de la actriz y guionista Emerald Fennell no ha dejado indiferente a nadie (y su final, tampoco), con una Carey Mulligan como magnética arma de venganza y empoderamiento en color pastel. Fennell parece estar más alejada del hombrecillo dorado que Zhao en la categoría de mejor dirección, pero podría dar la sorpresa. La británica es a su vez la primera mujer nominada a este galardón con su película debut.

El triunfo de Kathryn Bigelow

Han pasado 11 años desde que Kathryn Bigelow hiciera historia en los Oscar como la primera mujer en llevarse a casa el premio por En tierra hostil, y encima se lo quitó a su ex, James Cameron, que competía con Avatar. Hasta entonces, en 81 años desde la primera ceremonia, ninguna directora había logrado esta proeza.

Recordemos que, en total, solo cinco mujeres han sido nominadas a mejor dirección: la primera fue Lina Wertmüller en 1977 por Pasqualino: Siete bellezas, seguida de Jane Campion (El piano, 1994), Sofia Coppola (Lost in Translation, 2003), Bigelow (En tierra hostil, 2010) y Greta Gerwig (Lady Bird, 2018).

Mejor película internacional

Curiosamente, las directoras han conseguido levantar más Oscars a mejor película internacional, que premiaron el buen hacer de varias mujeres en el cine que se hacía al otro lado del charco. Un año a tener en cuenta fue 1985, en el que hubo varias nominadas a mejor filme internacional.

Aclaramos que las fecha que vamos a utilizar son las de estreno de las películas, por lo que los Oscar a los que hacemos referencia en cada caso se entregaron un año después. Así, la alemana Agnieszka Holland (Amarga cosecha) y la francesa Coline Serreau (3 solteros y un biberón) optaban al premio en 1986, aunque se lo terminó quitando el argentino Luis Puenzo por La historia oficial.

Pero nos hemos adelantando. Echando la vista atrás, la primera mujer con película nominada en la categoría fue la danesa Astrid Henning-Jensen (Paw, 1959), pero tocaría esperar a Lina Wertmüller en 1976 (que había sido nominada también a mejor dirección por Pasqualino: Siete bellezas) para la siguiente nominación. En 1983, la francesa Diane Kurys volvería a optar al premio por Entre nosotras, y un año después el de la argentina María Luisa Bemberg por Camila, pero ninguna se lo llevaría.

Tras ese 1985 en el que hubo dos nominadas, fue el turno de Mira Nair (Salaam Bombay!, 1988), que compitió contra Pedro Almodóvar (Mujeres al borde de un ataque de nervios), aunque se lo llevó Bille August (Pelle el conquistador). Fue en 1995, en 1996 en realidad, cuando una mujer finalmente ganó el premio a mejor película internacional: la holandesa Marleen Gorris por Antonia.

Al año siguiente, la georgiana Nana Dzhordzhadze (El chef enamorado) y la noriega Berit Nesheim (La otra cara del domingo) estarían entre las nominadas al premio, y en 1997, la alemana Caroline Link se colaría en la categoría con Más allá del silencio. En el año 2000, la francesa Agnès Jaoui se ganó una nominación por Para todos los gustos y en 2002 Caroline Link se llevó, ahora sí, el galardón por En un lugar de África, el segundo en la historia para una mujer en esta categoría. Competía contra la holandesa Paula van der Oest (Zus & Zo).

La italiana Cristina Comencini también optó al galardón en 2005 con La bestia en el corazón, y un año después la danesa Susanne Bier (Después de la boda) y la canadiense Deepa Mehta (Water) compitieron, pero no se alzaron con el premio. En 2009, El secreto de sus ojos de Juan José Campanella le arrebató la estatuilla a la peruana Claudia Llosa y su La teta asustada.

Empezamos la pasada década con Susanne Bier llevandose su primer galardón en esta categoría, el tercero para una mujer, con En un mundo mejor (2010). Se lo quitó a Agnieszka Holland, la primera mujer nominada en esta categoría, que optaba esta vez por In Darkness. En 2015, Deniz Gamze Ergüven estuvo nominada por Mustang, en 2016 la alemana Maren Ade por Toni Erdmann y en 2017 la húngara Ildikó Enyedi por En cuerpo y alma. En 2018, la libanesa Nadine Labaki también optó al premio por Cafarnaúm, y un año después, la macedonia Tamara Kotevska (con su compañero Ljubomir Stefanov) por Honeyland.

Este año, en la que se valoran las películas de 2020, la categoría vuelve a contar con dos nominadas: la tunecina Kaouther Ben Hania (The Man Who Sold His Skin) y la bosnia Jasmila Žbanić (Quo Vadis, Aida?). Así, de imponerse alguna de ellas en la categoría, sería el cuarto Oscar para una mujer por mejor película internacional.

Otras categorías: mejor documental

Dejando de lado los cortos, muchas directoras también han visto reconocida su labor en las categorías de mejor documental y mejor película de animación. En el primer apartado, la primera el alzarse con el premio fue Nancy Hamilton (The Unconquered: Helen Keller in Her Story, 1955), a la que le siguieron Sarah Kernochan (Marjoe, 1972, codirigida con Howard Smith,), Barbara Kopple (Harlan County, U.S.A., 1976), y Victoria Mudd (Broken Rainbow, 1985).

En 1986, pasó algo inusual cuando los trabajos de dos mujeres empataron y compartieron el premio a mejor documental: Brigitte Berman por Artie Shaw: Time Is All You've Got y Lee Grant por Down and Out in America. Sin embargo, este último galardón fue a parar a los dos productores del filme, no a Grant que había dirigido. Cabe destacar que hoy en día uno de los nominados en esta categoría debe ser el director.

Las ganadoras a mejor documental se sucedieron en los años siguientes, sobre todo a principios de los 90: Aviva Slesin (The Ten-Year Lunch: The Wit and Legend of the Algonquin Round Table, 1987), Barbara Kopple y Cathy Caplan (American Dream, 1990, codirigida por Thomas Haneke y Lawrence Silk), Allie Light (In the Shadow of the Stars, 1991, codirigida por Irving Saraf), Barbara Trent (La decepción de Panamá, 1992), Susan Raymond (I Am a Promise: The Children of Stanton Elementary School, 1993) y Freida Lee Mock (Maya Lin: A Strong Clear Vision, 1994).

Tras una década de sequía, en 2004, Zana Briski se llevaría el galardón por Los niños del barrio rojo (Born into Brothels), codirigida por Ross Kauffman. En la última década, ha habido varias ganadoras: Laura Poitras (Citizenfour, 2014), Elizabeth Chai Vasarhelyi (Free Solo, 2018, codirigida por Jimmy Chin) y Julia Reichert (American Factory, 2019, codirigida por Steven Bognar). Este año optan Campamento extraordinario, codirigida por Nicole Newnham; El agente topo, de Maite Alberdi; Lo que el pulpo me enseñó, codirigida por Pippa Ehrlich; y Time, de Garrett Bradley.

Otras categorías: mejor película de animación

Para encontrar a la primera mujer nominada en esta categoría, hay que trasladarse a este siglo XXI, con Marjane Satrapi optando a este premio en 2007 por Persépolis, codirigida por Vincent Paronnaud. Aunque las nominadas se han sucedido en estas dos últimas décadas, las ganadoras son apenas dos, al menos de momento, y con premio compartido.

La primera en alzarse con la preciada estatuilla dorada fue Brenda Chapman por Brave en 2012, película que codirigió junto a Mark Andrews y Steve Purcell. Un año después, Jennifer Lee repetiría hazaña llevándose el premio por Frozen, que había dirigido con Chris Buck. Este año, no hay mujeres directoras que opten al premio.

Sin duda, la escasez de nombre femeninos entre los nominados a mejor director es escandalosa, también si la comparamos con otras categorías como la de película internacional o documental. Tanto en dirección como en película animada queda trabajo por hacer, si bien la Academia por fin está dando muestras de cambio.

Chloé Zhao y Emerald Fennell, ya han hecho historia, pero podrían seguir alargando su legado alzándose con el segundo Oscar a mejor director para una mujer. Frente a ellas, David Fincher (Mank), Thomas Vinterberg (Otra ronda) y Lee Isaac Chung (Minari). Zhao parte como favorita, veremos si los pronósticos se cumplen y por fin podemos dejar de referirnos a Bigelow por "la única directora en ganar el Oscar".