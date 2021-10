‘Oppenheimer’: Lo nuevo de Christopher Nolan con Cillian Murphy llegará en 2023

El divorcio de Christopher Nolan con Warner Bros. no solo ha sido de lo más sonado, sino que toda la industria ha asistido lentamente a su desarrollo y a cómo este canalizaba los conflictos del nuevo Hollywood pandémico. Nolan llevaba trabajando con la major desde 2002 (cuando estrenó Insomnio), y el pasado 2020 Tenet protagonizó una serie de conflictos marcados por el aplazamiento del estreno y unas decepcionantes cifras en taquilla, aunque eso nunca llegó a ser tan grave como las posteriores decisiones de Warner: su modelo híbrido con HBO Max, inaugurado en diciembre, provocó un gran enfado por parte del firmante de Origen en torno al maltrato de los cineastas, y resolvió marcharse a otro estudio para que auspiciara su nueva película.

Universal ha sido el elegido, y el film ya está concretado hasta el punto de haber recibido fecha de estreno. Su título es Oppenheimer y llegará a los cines el 21 de julio de 2023, disponiendo de unos privilegios para su exhibición que no tienen otras obras de Universal y que llegaron con un acuerdo de lo más sustancioso, producto de la enorme reputación que ostenta Nolan en el panorama actual. Según este acuerdo, Oppenheimer no competirá con otras grandes producciones y tendrá una ventana exclusiva en cines de entre 90 y 120 días: no solo la más extensa de una producción de Universal desde que comenzó la pandemia (reducida de 17 a 31 días), sino más larga que el estándar de 90.

Donna Langley, presidenta de Universal, ya ha dejado caer que el caso de Nolan es excepcional y que lo habitual según se vaya normalizando poco a poco la situación será que la presencia de sus películas en cines se mantenga entre los 30 y los 45 días. La ejecutiva no ha detallado qué papel tendrá Peacock, la plataforma de streaming de Universal de reciente cuño, en esta estrategia, y es probable que ni siquiera le hayan hablado aún a Nolan de su existencia (sobre todo una vez el director, en pleno rifirrafe con Warner, llamó a HBO Max públicamente “el peor servicio de streaming”). Lo que sí ha trascendido es que Oppenheimer contará con un presupuesto de 100 millones de dólares, y que reunirá en su equipo a varias figuras familiares del cine de Nolan.

Así, partiendo de un guion a cargo del propio cineasta, Oppenheimer estará producida como es habitual por Emma Thomas, mientras que la banda sonora correrá a cargo de Ludwig Göransson (compositor de Tenet que vino a suceder a Hans Zimmer y parece haberse ganado la confianza de Nolan) y la dirección de fotografía vendrá firmada por Hoyte Van Hoytema (presente en Dunkerque, Interstellar y la citada Tenet). Del reparto solo conocemos al actor protagonista, que no es otro que Cillian Murphy: asiduo colaborador del director a quien hemos visto en Dunkerque, Origen y la trilogía de El caballero oscuro.

Pero, ¿de qué va la película?

Murphy encarnará a J. Robert Oppenheimer, apodado el padre de la bomba atómica. Oppenheimer, de este modo, se anuncia como un drama biográfico inspirado directamente en el libro The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin. El film describirá tanto el desarrollo del Proyecto Manhattan donde Oppenheimer estuvo envuelto (y que condujo a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki) como los años posteriores cuando el científico, visiblemente arrepentido, quiso controlar el empleo de la energía nuclear.

Oppenheimer supone el regreso de Nolan a la Segunda Guerra Mundial tras Dunkerque, pero las conexiones con su filmografía e intereses creativos van más allá de ahí: el director británico lleva tiempo queriendo hacerse cargo de un biopic (estuvo a punto de retratar la vida de Howard Hughes en su momento, pero Martin Scorsese se le adelantó con El aviador), y tampoco hay que olvidar que el nombre de Oppenheimer fue citado en Tenet, en tanto a aquel científico que había dado con un hallazgo que podía destruir a la humanidad. Se espera que la película empiece a rodarse en formato IMAX a lo largo de 2022 , y Langley ya ha mostrado públicamente su entusiasmo por el proyecto.

“Las películas de Christopher Nolan y Emma Thomas han roto los límites de lo que la narración cinematográfica puede lograr. Estamos encantados de trabajar junto a ellos en este extraordinario proyecto, y estamos agradecidos por su pasión compartida y su compromiso con la experiencia teatral”, declara, con evidente satisfacción por haber conseguido meter en nómina a uno de los cineastas más influyentes de la actualidad.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.