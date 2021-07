Con la ola de calor veraniega aumentan los incendios dramáticos, que cada año hacen arder cientos de hectáreas de paisaje forestal. En algunos casos, las dimensiones de estos fuegos son tan descomunales que los bomberos tardan días en extinguirlos, jugándose su propia integridad.

Películas como Backdraft (Ron Howard, 1991) o Brigada 49 (Jay Russell, 2004) han demostrado la importancia de la figura del bombero en la gran pantalla, y los numerosos riesgos que se plantean ante este. Only the brave (Héroes en el infierno, en España) recogía en 2017 una de las catástrofres a la que tenían que enfrentarse estos profesionales. Un relato basado en la historial real del incendio acaecido en Yarnell Hill (Estados Unidos).

Una de las mayores catástrofes forestales

El 28 de junio de 2013, un rayo provocaba el comienzo de un incendio en Yarnell, Arizona (Estados Unidos). Las llamas descontroladas obligaron a que los bomberos de la brigada especial Granite Mountain Hotshots del Departamento de Bomberos de Prescott, Arizona (Estados Unidos) intervinieran en el lugar. Tal fue la virulencia del destraste que 19 de ellos no regresarían jamás a su hogar.

Only the brave aborda este suceso basándose en el artículo de 2013 de GQ No Exit. Un extenso reportaje escrito por Sean Flynn que se aproxima a cómo estos hombres preparados para las situaciones más extremas quedaron atrapados entre las llamas, donde tuvieron que construir refugios para protegerse de ellas. Algo que no podría salvar sus vidas debido a la furia del incendio que amenzaba las localidades colidantes, y había sido aupado por los vientos de tormenta.

En un determinado momento, los servicios de incendio ajenos al foco creyeron que los bomberos estaban poniéndose a salvo. Sin embargo, estos continuaban creando cortafuegos para evitar que las llamas llegara a las ciudades. Una imprudencia a priori que les costó muy cara.

¿Quién fue el culpable?

Tras encontrar los cuerpos calcinados en los refugios improvivados, muchos quisieran echar las culpas directamente a superintendente Eric Marsh, quien estaba al frente. Otros directamente acharon los fallecimientos al agotamiento o la mala preparación de los bomberos.

El único superviviente de los Granite Mountain Hotshots fue Brendan McDonough, quien actuaba como vigía desde un sitio alto para avisar a sus compañeros de cómo variaba la posición del fuego. Este defendió en todo momento la cualificación de sus compañeros y que ninguno habría sido jamás imprudente. Sin embargo, nunca pudo explicar por qué sus compañeros habían decidido atravesar un cañón repleto de combustible sin quemar, que hizo que quedarán atrapados.

La investigación determinaría finalmente que los bomberos de Granite Mountain Hotshots no habían percibido un riesgo realmente serio para reposicionarse, por lo que simplemente había sido un error humano sin culpables.

Su llegada a Netflix

Kosinski contaba la historia a través de grandes actores como Josh Brolin, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jeff Bridges, Taylor Kitsch o Andie MacDowell, quienes abordaban el trágico acontecimiento y cómo había sido vivido a través de sus familias. Bomberos muy jóvenes, dadas la exigencia de su profesión, que perecieron en uno de los incendios más cruentos de la historia de Estados Unidos. La película triunfa ahora en su llegada a la plataforma Netflix.

