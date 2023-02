Del escenario a la gran pantalla. Girl From The North Country es un musical creado por Conor McPherson usando canciones de Bob Dylan y que ahora se convertirá en una película. La obra se estrenó en 2017 en Londres y, tras su paso por el Off-Broadway, en 2020 llegó a las tablas de Broadway. Según avanzan medios como Deadline, la adaptación contará con la dirección y guion de su mismo autor, McPherson, y ya tiene a sus dos fichajes estrella, Olivia Colman y Woody Harrelson.

No son los únicos nombres que se han anunciado para el reparto, también estarán la actriz, cantante y compositora norteamericana Chlöe Bailey y el actor británico Tosin Cole, de Till - El crimen que lo cambió todo o la serie Doctor Who, interpretando a Ryan Sinclair.

El argumento contiene varias canciones emblemáticas de Bob Dylan, Forever Young, All Along the Watchtower, Hurricane, Slow Train Coming, Make You Feel My Love o Like a Rolling Stone para relatar una historia ambientada en 1934, durante la época de la Gran Depresión, en la que un grupo de viajeros coincidirá en una casa de huéspedes regentada por Nick Laine (rol que encarnará Woody Harrelson), cuya esposa Elisabeth (Oliva Colman) padece demencia, y sus dos hijos, el veinteañero Gene y su hija afroamericana adoptada Marianne (Chlöe Bailey), de diecinueve años y embarazada de cinco meses, pero que guarda en secreto el nombre del padre de la criatura.

La situación de los Laine se ve agravada por su lucha contra el banco que podría quedarse con su hogar y dejarlos sin techo. Y, en este triste contexto, otro de los personajes clave sería Joe, el papel que interpretaría Tosin Cole, un convicto que ha escapado de prisión y que establecerá con Marianne una relación romántica muy especial.

La adaptación será una producción independiente, de Blueprint Pictures, con Graham Broadbent y Pete Czernin ente los productores ejecutivos.

Mientras, de Woody Harrelson pronto se estrena en nuestros cines, el 17 de febrero, El triángulo de la tristeza, la ganadora de la Palma de Oro en Cannes, triunfadora en los premios del cine europeo y un largometraje por el que su director, el danés Ruben Östlund, ha sido nominado a los Oscar como director y guionista, además de ser una de las diez películas candidatas este año a la categoría principal de mejor película.

A la oscarizada Olivia Colman también tendremos ocasión de poder verla en una nueva película, El imperio de la luz de Sam Mendes, nominada al Oscar a mejor fotografía, y que tiene previsto estrenarse también en cines el 3 de marzo.

