Oliver Stone se ha puesto la vacuna rusa contra el COVID-19

La vacuna Pfizer/BioNTech contra el coronavirus ha comenzado recientemente a distribuirse en varios países occidentales (en España lo hará en cuestión de días), y una vez llegó a Reino Unido uno de las primeras celebridades en recibirla fue Ian McKellen. El intérprete de Gandalf y Magneto, como contábamos, protagonizó una serie de imágenes a partir de las cuales le recomendaba a todo el mundo ponerse la vacuna y así contribuir a que la crisis del COVID-19 fuera paliándose poco a poco. McKellen, sin embargo no ha sido el único famoso relacionado con Hollywood que ha recibido su remedio contra el coronavirus, puesto que paralelamente también Oliver Stone se ha beneficiado de ello. Eso sí, en circunstancias diferentes.

Según recoge The Associated Press, el director de Platoon ha optado por la vacuna Sputnik V, patentada en Rusia, y se la ha puesto durante su actual estancia en este país. Se han distribuido 320.000 dosis de este fármaco a lo largo de Rusia, y el gobierno de Vladimir Putin ha asegurado que tiene un 90% de efectividad a la hora de prevenir el coronavirus. Pese a ello, Putin no se ha puesto la vacuna, y esto se debe a que la Sputnik V, según los científicos, puede ser dañina para personas mayores de 60 años. Stone, al tener 74, podría haberse puesto en peligro a la hora de acceder a ella, pero el cineasta se muestra de lo más satisfecho con la experiencia. “He escuchado cosas muy buenas sobre la vacuna rusa. Tengo que tomarme una segunda dosis dentro de 45 días”, declaraba.

Stone afirma que “no sabe si ha funcionado ya”, pero “tiene esperanzas”. “Es una muy buena vacuna, no entiendo por qué está siendo ignorada en Occidente”, declara. Conocido por su postura eminentemente crítica al gobierno de EE.UU., Stone ha optado por recurrir a un sistema sanitario ajeno al norteamericano. “De algún modo América, en su locura, cree que China y Rusia son enemigos. Yo no lo creo. Los veo como grandes compañeros. Rusia es uno de los países más avanzados, si no el más avanzado”, defiende. Stone se encuentra ahora mismo rodando un documental sobre el cambio climático, y afirma estar “desconcertado” ante el escepticismo que percibe entre quienes le rodean por su decisión.