'Oblivion Song': Jake Gyllenhaal protagonizará la adaptación del cómic apocalíptico de Robert Kirkman ('The Walking Dead')

Jake Gyllenhaal tiene un nuevo proyecto entre manos, sacado de las viñetas de un tebeo. Tal y como ha informado Variety, el actor protagonizará la adaptación de Oblivion Song, el cómic creado por Robert Kirkman y Lorenzo De Felici. New Republic Pictures y Nine Stories, la compañía de Gyllenhaal, producirá el filme junto a Riva Marker y Kirkman.

Publicada por Image Comics en 2018, Oblivion Song sigue a Nathan Cole, un hombre que trata a diario de rescatar a todos aquellos ciudadanos de Filadelfia que desaparecieron hace una década en Oblivion, una especie de infierno apocalíptico que engulló a 300.000 personas. Aunque el gobierno ha tirado la toalla, Cole no se rinde en su misión.

Kirkman, que te sonará como cocreador de The Walking Dead e Invencible, se ha mostrado entusiasmado ante este proyecto en el comunicado que ha hecho público: "No podríamos estar más emocionados por haber encontrado socios tan geniales en New Republic y Nine Stories. Ambas compañías tienen una tremenda reputación para ficción en los niveles más altos y estamos deseando ver a Jake dar vida a este personaje en la gran pantalla".

"Tenemos mucha suerte de haber juntado a un equipo igual de apasionado que nosotros por este cómic", ha concluido. Recordemos que Kirkman también ha escrito para Marvel en colecciones como Ultimate X-Men y Irredeemable Ant-Man, y conoce bien el funcionamiento de la industria gracias a las adaptaciones audiovisuales de sus grandes éxitos en las viñetas: los ya mencionados cómics de The Walking Dead e Invencible.

Marker, que ha producido títulos como Beasts of No Nation, Los chicos están bien o Wildlife, ha querido subrayar las posibilidades de crecer que tiene esta ficción: "Como Kirkman hizo con The Walking Dead e Invencible, en Oblivion Song ha creado una historia con potencial de franquicia que es profundamente entretenida y la oportunidad perfecta para explorar grandes cuestiones con las que lidiamos de forma global".

A la espera de comprobar como avanza el desarrollo de esta prometedora apuesta, Gyllenhaal tiene una agenda repleta de proyectos; pronto lo veremos en Ambulance, el thriller de acción de Michael Bay para Universal, y en The Guilty, lo nuevo de Antoine Fuqua para Netflix.

