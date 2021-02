"Nunca veas esta película": La contundente advertencia de Christopher Nolan a Zack Snyder sobre la 'Liga de la Justicia' de Whedon

Algún día, en un futuro no muy lejano, ¿alguien se atreverá a hacer el making of de Liga de la Justicia? Desde luego, daría para un par de películas y algún que otro spin-off. La que prometía ser la reunión superheroica definitiva de DC en cines, capitaneada por el Batman de Ben Affleck, la Wonder Woman de Gal Gadot y el Superman (sin bigote) de Henry Cavill, tuvo, sin embargo, una de las producciones más accidentadas de un blockbuster moderno.

Todo se desmoronó cuando Zack Snyder tuvo que abandonar el proyecto a causa de una tragedia familiar y Warner echó mano de Joss Whedon, al que había fichado para una película de Batgirl, para que rematara la superproducción. Lo siguiente que supimos es que la película fue un chasco histórico de crítica y público para DC.

Mucho fans deceítas echaron inmediatamente la culpa a Whedon, que no habría respetado la historia que Snyder quería contar. Se movilizaron de tal manera bajo el hashtag #ReleaseTheSnyderCut, que lograron que Warner le diera luz verde a un rocambolesco proyecto, el montaje de Snyder. Mientras, Warner abría una investigación a Whedon después de que Ray Fisher denunciara que tuvo "un comportamiento repugnante, abusivo y poco profesional" durante los reshoots.

Más de tres años después del estreno de Liga de la Justicia,Whedon acumula más y más acusaciones por abusos de poder (sobre todo, tras el comunicado de Charisma Carpenter), Ray Fisher se ha quedado de The Flash y Snyder, ahora sí, está a punto de estrenar Liga de la Justicia de Zack Snyder.

En una entrevista para Vanity Fair, el director ha recordado el desastroso estreno del filme finiquitado por Whedon, un filme que jamás ha visto después de que Christopher Nolan, productor de la película, y su mujer Deborah Snyder, también productora, le aconsejaron que no lo hiciera. Ambos se habían sentado en la sala de proyecciones de Warner para ver el resultado antes de su estreno.

Tras esa proyección, tanto Nolan como Deborah Snyder hablaron con Zack. "Vinieron y simplemente me dijeron: 'Nunca veas esta película", recuerda el cineasta. "Porque sabía que le rompería el corazón", añade su mujer.

A menos de un mes de que se estrene Liga de la Justicia de Zack Snyder (llega el 18 de marzo a HBO), sabemos que esta versión viene cargada de reshoots, nuevas tramas o villanos como el Deathstroke de Joe Manganiello o el Joker de Jared Leto. Ahora toca esperar para ver el resultada y comprobar cómo termina este culebrón en el que se ha convertido la producción de Liga de la Justicia.

