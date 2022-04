"Nunca se mostró un pecho, pero algo había", Paul Verhoeven lamenta la falta de sexo en las películas Bond actuales

Paul Verhoeven siempre ha sido un abanderado de mostrar sexo en la pantalla y a lo largo de su trayectoria ha rodado un buen puñado de películas que han conseguido éxito comercial o un gran revuelo y controversia. Basta recordar títulos como Instinto básico, Showgirls o Elle. Su más reciente largometraje ha sido Benedetta en la que tampoco ha tenido reparos en escenificar momentos muy subidos de tono para narrar una relación lésbica entre dos monjas del siglo XVII. Y es que para el director neerlandés el sexo también resulta esencial como manera para reflejar la naturaleza humana.

Así que, con motivo precisamente del estreno de Benedetta en los cines del Reino Unido (en España llegó a principios del pasado octubre), sin pelos en la lengua ha expuesto en The Times su opinión sobre los blockbusters actuales, y que recoge por ejemplo IndieWire, sobre todo en lo concerniente a la ausencia de sexo. "Sin ello, no habría más especies, ¿así qué cuál es el gran secreto? Hay una nueva pureza", empezó diciendo el cineasta.

"La sexualidad ha sido desplazada de las películas", siguió explicando. "En los 70 podías hablar sobre ello. Pero llegas ahora, décadas después, y esas películas ya no serían posibles. Sería muy difícil hacer ahora una película como 'Showgirls' o 'Instinto básico'". Para Verhoeven los blockbusters actuales están centrados básicamente en mostrar "colisiones y explosiones. Y algunas veces son divertidas, pero su narrativa no nos cuenta nada sobre nosotros", y apuntó además que "no veo otro pensamiento en las películas de Marvel o Bond".

Y aquí es donde el director se extendió sobre su opinión de las películas Bond recientes, las interpretadas por Daniel Craig, y algunas de ellas muy bien valoradas por intentar mostrar un personaje más humanizado, vulnerable o atormentado. Pese a ello considera que a la vez ha perdido algo de su esencia: "¡siempre hubo sexo en las películas de Bond! Nunca mostraron ni un pecho, pero tenían algo de sexo".

Sin embargo, no significa que las deteste. Por ejemplo, Verhoeven admitió que Casino Royale le había gustado, pero en cambio no Sin tiempo para morir. "Coches saltando por los cielos", se lamenta en general sobre los blockbusters de hoy en día.

Y en materia de erotismo y sexo, en el ámbito de los thrillers, Paul Verhoeven se prepara también este año para conmemorar el 30º aniversario de Instinto básico, que se estrenó en los cines norteamericanos el 20 de marzo de 1992, y en el Reino Unido el 8 de mayo. En España, donde arrasó en taquilla, llegaría el 21 de agosto.

